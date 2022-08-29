Інсайдери знову підтверджують, що iPhone 14 зможуть підключатися до супутників напряму

Чутки про те, що Apple готує нову технологію, котра дозволить її смартфонам підключатися напряму до супутників, ходили ще з 2019 року. Час від часу інсайдери нагадували про цю функцію і схоже запуск її вже близько.

Цього разу з відповідною заявою виступив Тім Фаррар, консультант із супутникового зв’язку каліфорнійської дослідницької компанії "Telecom, Media and Finance Associates". Він каже, що Apple може анонсувати свою функцію супутникового зв’язку для iPhone вже на найближчій презентації, яку призначили на 7 вересня.

Цікаво З наступного року смартфони зможуть підключатися напряму до супутників Starlink

Що відомо

За словами Фаррара саме з планами Apple може бути пов'язане оголошення Ілона Маска, підконтрольної йому SpaceX та компанії стільникового зв'язку T-Mobile, котрі разом анонсували аналогічну технологію. Завдяки їй смартфони клієнтів T-Mobile зможуть напряму без жодних посередників підключатися до супутників Starlink. Нове партнерство начебто хотіло випередити на цьому ринку "яблучну" компанію, котра запустить свою версію у партнерстві з Globalstar.

Як це буде

За даними Фаррара, послуга Apple буде безплатною для двостороннього обміну текстовими повідомленнями принаймні під час свого запуску. Вона використовуватиме існуючий супутниковий спектр, що не потребуватиме "зміни правил з боку Федеральної комісії зі зв'язку (FCC)".

принаймні під час свого запуску. Вона використовуватиме існуючий супутниковий спектр, що не потребуватиме "зміни правил з боку Федеральної комісії зі зв'язку (FCC)". Своєю чергою T-Mobile і SpaceX планують використовувати середньодіапазонний спектр 5G T-Mobile і підтримувати текстові SMS-повідомлення, MMS і навіть месенджери, що може призвести до проблем із регуляторами по всьому світу, якщо функція вийде за межі США, як це планують компанії.

Загалом функція буде призначена для використання в надзвичайних ситуаціях , дозволяючи користувачам iPhone повідомляти про надзвичайні ситуації у випадку відсутності стандартного мобільного зв'язку. Марк Гурман з Bloomberg, який першим повідомив про розробку цієї функції, зазначав, що вона також може бути доступна на нових Apple Watch.

, дозволяючи користувачам iPhone повідомляти про надзвичайні ситуації у випадку відсутності стандартного мобільного зв'язку. Марк Гурман з Bloomberg, який першим повідомив про розробку цієї функції, зазначав, що вона також може бути доступна на нових Apple Watch. Технологія буде доступна лише в нових версіях техніки Apple, оскільки потребує спеціальний модемний чіп для підключення до супутників, тоді як T-Mobile заявив, що до супутників SpaceX зможе підключитися "переважна більшість смартфонів", які вже є в його мережі за допомогою своїх наявних чипів.

У лютому Globalstar оголосила, що придбала 17 супутників для надання "безперервних супутникових послуг потенційному клієнту", яким цілком може бути Apple.