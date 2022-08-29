Цього разу з відповідною заявою виступив Тім Фаррар, консультант із супутникового зв’язку каліфорнійської дослідницької компанії "Telecom, Media and Finance Associates". Він каже, що Apple може анонсувати свою функцію супутникового зв’язку для iPhone вже на найближчій презентації, яку призначили на 7 вересня.

Цікаво З наступного року смартфони зможуть підключатися напряму до супутників Starlink

Що відомо

За словами Фаррара саме з планами Apple може бути пов'язане оголошення Ілона Маска, підконтрольної йому SpaceX та компанії стільникового зв'язку T-Mobile, котрі разом анонсували аналогічну технологію. Завдяки їй смартфони клієнтів T-Mobile зможуть напряму без жодних посередників підключатися до супутників Starlink. Нове партнерство начебто хотіло випередити на цьому ринку "яблучну" компанію, котра запустить свою версію у партнерстві з Globalstar.

У лютому Globalstar оголосила, що придбала 17 супутників для надання "безперервних супутникових послуг потенційному клієнту", яким цілком може бути Apple.

Як це буде