Apple готує абсолютно нові продукти для відстеження стану здоров'я

Apple шукає старшого менеджера інженерних проєктів в групу Apple Health Hardware, яка є частиною підрозділу Apple Health Technologies. В оголошенні зазначено, що компанія розробляє продукти для сфери охорони здоров'я, відмінні від Apple Watch, і для цього їй потрібні фахівці.

Джерело: MacRumors

На відміну від трекерів сну Beddit, ці продукти будуть випускатися безпосередньо під брендом Apple.

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Чого чекати

Apple Health Technologies є командою інженерів і розробників, які беруть участь у розробці продуктів і послуг, що стосуються здоров'я, таких як Fitness+. Очікується, що старший менеджер інженерних проєктів Apple Health Hardware буде контролювати процес створення нових товарів та сервісів, а також відповідати за взаємодію з постачальниками та навіть за маркетинг.

Як пише джерело, в оголошенні про вакансію особлива увага приділяється готовності брати участь у розробці нових продуктів і забезпеченні підготовки заводів до виробництва. Останнє може свідчити про те, що кілька нових продуктів для моніторингу стану здоров'я вже знаходяться на завершальних стадіях розробки та готуються до масового виробництва.

Apple все більше цікавиться інноваціями в області здоров'я та спорту. Досі більшість функцій з контролю здоров'я Apple покладала на поєднання iPhone й Apple Watch, проте з запуском платформи HealthKit можна припустити, що компанія запропонує користувачам ширший спектр продуктів. Сьогодні HealthKit підтримує цілий ряд продуктів сторонніх компаній, серед яких розумні ваги, тонометри, термометри та багато іншого. Цілком ймовірно, що своє бачення цих приладів незабаром представить і Apple.