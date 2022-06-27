Apple готує масові оновлення своїх пристроїв: чого чекати користувачам

Попри те, що в рамках конференції WWDC 2022 компанія Apple анонсувала чимало оновлень програмного забезпечення та заліза, за даними Bloomberg компанія розповіла далеко не про всі свої плани. З осені 2022 до першої половини 2023 очікується справжня лавина оновлень пристроїв Apple.

Які продукти Apple отримають оновлення

Мовиться про чотири варіанти iPhone 14, три Apple Watch, кілька Mac з чіпсетами M2 і навіть M3, першу гарнітуру змішаної реальності, планшети iPad як "бюджетного", так і преміум-сегментів, а також оновлені AirPods Pro, нову HomePod і оновлену приставку Apple TV.

Не пропустіть Відомий інсайдер розповів коли Apple випустить гарнітуру змішаної реальності

За даними журналіста Bloomberg Марка Гурмана, чи не однією з головних функцій iPhone 14 стане оновлений екран блокування, про який вже давно розповідали. Річ у тім, що нарешті нові iPhone отримають функцію always-on display, яка дає змогу виводити на вимкнений екран годинник та іншу важливу інформацію.

З появою цієї функції iPhone 14 Pro, як і Apple Watch, зможе демонструвати погоду, календар, біржовий та інші віджети.

Серед додаткових оновлень iPhone 14 Pro:

значно вдосконалена фронтальна камера,

нова система тильних камер (включаючи варіант з 48-мегапіксельним сенсором),

тонші рамки навколо екрану,

новий дизайн фронтального вирізу для селфі-модуля та сенсорів,

швидкий чіпсет A16.

Чого чекати звичайним iPhone 14

Не залишить Apple без оновлень і звичайні iPhone 14. Вони стануть менш продуктивними і, ймовірно, будуть оснащуватися чіпсетом A15, що застосовується в iPhone 13. При цьому модель міні замінять на варіант p 6,7-дюймовим дисплеєм.

Усі моделі поки використовуватимуть порт Lightning, але перехід на USB Type-C, ймовірно, відбудеться вже в 2023 році, хоча деякі моделі планшетів будуть оснащені ним вже в кінці 2022 року.

Також цікаво Microsoft вже скоро припинить підтримку однієї з версій Windows

Що по планшетах

Що стосується планшетів, Гурман зазначає, що низка моделей отримає оновлений інтерфейс та функцію Stage Manager оптимізовану під багатозадачність. Тут аналітик згадує 11-дюймовий і 12,9-дюймовий варіанти з чіпсетами M2 (J617 і J620).

Також очікується, що Apple має намір випустити iPad з дисплеєм більшого розміру наступного року або два – від 14 до 15 дюймів. З дисплеями такого розміру Stage Manager, ймовірно, буде справді корисним доповненням.

"Розумний" годинник

Оновлення watchOS 9 дозволяє припускати, чого можна очікувати від годинника Apple Watch 8 вже цієї осені. Компанія готує три варіанти – "бюджетні" SE, стандартні Series 8 та захищений варіант для спортсменів-екстремалів.

При цьому нові Apple Watch отримають чіпсет S8, що функціонально практично не відрізняється від S7 і S6. Втім, процесор з оновленими характеристиками мають отримати моделі наступного року. Очікується, що SE збережуть дисплей невеликого розміру, який використовується в поточній серії, але замість чіпа S5, що застосовується в попередніх SE, отримають чіпсет S8.

Оновлення ПЗ вже не передбачене для Apple Watch Series 3. За прогнозами Гурмана, моніторинг тренувань отримає "мультиспортивний режим", в якому годинник автоматично перемикатиметься між режимами контролю за різними видами активності.

Читайте на сайті Apple може випустити гарнітуру доповненої реальності у 2024 році

Інші пристрої

Нова приставка Apple TV (J255) перебуває в розробці та використовуватиме чіп A14 та отримає додатковий гігабайт ОЗУ. Модель минулого року використала чіпсет A12.

Колонка HomePod (B620) використовуватиме той же чіп S8, що і годинник, а розміром і якістю звуку буде більше схожа на класичну HomePod - у порівнянні з новою HomePod mini. Нова HomePod отримає оновлений дисплей – ходять чутки про те, що моделі додадуть розпізнавання мультисенсорного введення.

За даними Гурмана, з аудіопродуктів мають представити нові AirPods Pro з більш продуктивним чіпом та підвищеною якістю звуку.

Очікуються й інші оновлення екосистеми – від модернізації програмного забезпечення до кадрових змін топ-менеджменту компанії.