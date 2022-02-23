Apple запатентувала подібний пристрій ще у березні 2021 року. У документі описано 16 варіацій складного ноутбука, які відрізняються конфігурацією шарніра та дисплея над ним. І хоча Росс Янг заслуговує на довіру в плані розкриття інсайдерських даних Apple, все ж традиційно нагадуємо, що наявність патенту не означає обов'язкову появу продукту на ринку. В процесі тестування компанії іноді відмовляються від подальшої розробки, якщо пристрій не виправдовує очікувань.

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MacBook з гнучким екраном

Зрозуміло, що за такого формфактора для фізичної клавіатури місця не знайшлося.

Вона буде програмною, тобто з'являтиметься за потреби на самому екрані.

Повідомляється, що ймовірний ґаджет матиме подвійне призначення – не лише ноутбука, а й функцію монітора, якщо MacBook повністю розкласти.

У другому випадку для управління вже підключається окрема клавіатура та миша.

Модель, якщо вірити інформації, буде оснащена 20-дюймовим дисплеєм з підтримкою роздільної здатності 4K або вище.



Зображення з концепту Apple / Фото Apple

Зацікавленість Apple в просуванні ринку складних пристроїв – хороша новина. Компанія задає планку для інших виробників, тому вони намагаються наздогнати конкурента, створюючи все кращі й кращі пристрої, що рухає прогрес уперед.

Варто зазначити, що лептопи зі складними екранами вже є у Lenovo та ASUS. Остання компанія, наприклад, представила свій Zenbook 17 Fold OLED на технологічній виставці CES 2022. Це 17,3-дюймовий ноутбук оснащений складним OLED-екраном зі співвідношенням сторін 4:3 та роздільною здатністю 2,5K. Конструкція дозволяє використовувати пристрій як ноутбук, планшет, екранну клавіатуру чи електронну книгу.

Випуск інноваційного MacBook планується на не раніше 2026-2027 року.