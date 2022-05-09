Apple готує iPhone з двома додатковими E Ink-дисплеями

У китайських ЗМІ з'явилась інформація про ймовірну модель iPhone, яка матиме два додаткові дисплеї. Працюватимуть вони на електронних чорнилах.

Досі екрани E Ink широко не застосовувалися за межами індустрії електронних книг через монохромність і низьку частоту оновлення. Окремі спроби випустити смартфон на електронних чорнилах успіхом не увінчались. Якщо інсайдери праві, Apple спробує змінити правила гри.

Цікаво iPhone 14 під загрозою: новий карантин у Китаї шкодить роботі заводу Foxconn

Чорно-білий iPhone

Згідно з останніми новинами з ланцюжка поставок, Apple планує співпрацювати з гігантом з виробництва екранів на електронних чорнилах Yuantai, щоб випустити багатоекранну версію iPhone.

Повідомляється, що в цій багатоекранній версії iPhone будуть два додаткових дисплеї E Ink на задній панелі .

. Один з них – менший – буде використовуватися для відображення сповіщень, інформації про заряд акумулятора, рівні прийому сигналу, повідомлень і так далі. Ймовірно, його зроблять не більше сантиметра в висоту – лише щоб там поміститися всі потрібні значки.

Другий екран буде більшим і швидше всього займе всю іншу площу задньої панелі.

Такий смартфон запропонує, крім іншого, "комфортне читання книг на екрані E Ink".

Чи буде при цьому комфортно тримати iPhone у руках, не боючись пошкодити екран, неясно.

Такі дисплеї не потребують високої частоти оновлення і насичених кольорів, а отже споживають менше енергії й не чинять такого навантаження на очі, як традиційні екрани.

Втім, джерело додає, що оскільки сам по собі екран E Ink не може випромінювати світло, йому потрібне підсвічування, що неминуче призведе до збільшення товщини корпусу смартфона.

Жодних рендерів чи фотографій прототипів наразі в мережі немає. Однак, згідно з даними, новий iPhone з унікальним дизайном досить давно знаходиться в розробці й може бути випущений уже в наступному році. Тож якщо такий пристрій дійсно існує, найближчим часом варто очікувати нових витоків інформації або й офіційного анонсу.