Apple і Google закрили лазівку, яка дозволяла використовувати карти "Мир" для мобільних платежів

Apple закрила лазівку, яка дозволяла деяким росіянам продовжувати користуватися сервісом мобільних платежів, попри економічні санкції проти Росії. Нещодавно як Apple, так і Google повідомили, що більше не підтримуватимуть російську платіжну систему "Мир".

Про припинення підтримки російських карток "Мир" Apple повідомила ще минулого тижня у четвер, 24 березня. Незадовго до неї приєдналася і Google.

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Згідно з окремим повідомленням The Wall Street Journal, компанія призупинила пілотний проєкт, який дозволив росіянам підключити свої карти "Мир" до Google Pay.

Google Pay призупиняє роботу платіжних сервісів в Росії через збої в роботі платіжних сервісів, які знаходяться поза нашим контролем,

– заявив представник Google.

Де взялася система "Мир"

Як зазначає The Verge, Центробанк Росії заснував "Мир" після того, як США та інші країни запровадили санкції проти Росії у відповідь на анексію Криму у 2014 році. Згідно зі статистикою, карти "Мир" задіяні більш ніж у 25% усіх карткових транзакцій усередині країни.

Раніше карти великих російських фінансових установ, таких як група ВТБ та Радкомбанку, перестали працювати з Apple Pay та Google Pay незабаром після того, як 24 лютого Росія розпочала вторгнення в Україну.

Карти "Мир" обслуговуються Національною системою платіжних карток Росії. Ця система з 2015 року проводить платежі за випущеними в Росії картами MasterCard і VISA, тому вони продовжують працювати на території Росії – деякі банки навіть зробили їх дійсними безстроково через неможливість перевипуску.