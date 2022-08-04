Apple та Google час від часу видаляють застосунки, які можуть порушувати різноманітні правила або довго не оновлювалися. Так, цього разу протягом другого кварталу 2022 року компаніями було видалено 592 000 додатків.

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Варто зауважити, що кількість видалених програм суттєво зросла у порівнянні з 220 000 застосунків, видаленими двома компаніями у першому кварталі 2022 року. Особливо виділилася Apple, яка видалила відразу 439 000 додатків – на 8652% більше, ніж у першому кварталі 2022 року.

Основною причиною, через яку Apple виключала додатки з магазину у другому кварталі, стала відсутність оновлень протягом багатьох років.

Серед видалених програм 64% не отримували оновлень протягом як мінімум двох років або більше.

За даними Pixalate, 31% додатків, виключених зі списку Apple App Store, не відповідали політиці конфіденційності.

Небезпечні додатки

Варто зазначити, що Google частенько чистить магазин Google Play від шкідливих програм, які не рідко можуть там траплятися. Попри те, що компанія наголошує на завантаженні застосунків виключно з її магазину, шахраї не гребують можливістю опублікувати шкідливий додаток, який може позбавити вас грошей.

Не так давно Google видалила кілька справді шкідливих програм, які могли нашкодити користувачам. Тому перш ніж завантажувати застосунки рекомендуємо звертати увагу на відгуки, скриншоти додатка, його опис та інформацію про розробника. Зазвичай публікуючи шкідливі програми шахраї не тратять час на красиве оформлення, як це можуть робити розробники зацікавлені у тому, щоб привернути увагу користувача.

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Крім того, вас має насторожити запит на незвичні дозволи на етапі встановлення застосунку. Так, якщо чергова програма для пошуку шпалер запитує доступ до телефона та повідомлень, варто негайно перервати процес та видалити її. Такі програми можуть здійснювати дзвінки на платні номери чи відправляти туди повідомлення і навіть оформляти підписки, яких ви не побачите в Google Play і навіть не одразу помітите, як з вашого гаманця зникають гроші.