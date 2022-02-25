Apple, Google, Meta: представники найбільших компаній світу висловлюють підтримку Україні

Відучора, 24 лютого, по всьому світу підприємці, політики, актори, співаки та інші знаменитості з мільйонними аудиторіями у соцмережах діляться думками про ситуацію в Україні та висловлюють підтримку.

24 канал перевірив, що пишуть представники найбільших компаній – Apple, Google та Meta. Вони публікували свої дописи у Twitter та у Facebook.

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Хто підтримав українців

Першим коротко написав Andrew Ng, співзасновник сервісу Coursera та засновник Google Brain.

"Я стою разом з Україною проти неспровокованого вторгнення Путіна."

Пізніше в особистому обліковому записі з'явився твіт Тіма Кука, директора компанії Apple.

"Я глибоко стурбований ситуацією в Україні. Ми робимо все можливе для наших команд там і будемо підтримувати місцеві гуманітарні зусилля. Я думаю про людей, які зараз знаходяться в небезпеці, і приєднуюся до всіх тих, хто закликає до миру."

Публікацію на тему війни в Україні зробив і Джордж Чен, один з директорів компанії Meta, який займається взаємодією з державними органами.

"Ситуація в Україні руйнівна. Наші команди в Meta впровадили ряд заходів, щоб забезпечити максимальну безпеку наших платформ і наших користувачів у регіоні. Ми створили спеціальний оперативний центр, укомплектований експертами та носіями мови, для реагування в режимі реального часу та видалення висловлювань, що розпалюють ненависть, або контенту, який підбурює до насильства чи іншим чином порушує наші правила. Ми робимо активні кроки у боротьбі з поширенням дезінформації й маркуємо контент з контрольованих державою ЗМІ та контент, який експерти факти оцінили як неправдивий. А наші групи кібербезпеки уважно стежать за скоординованими спробами зловживання нашою платформою. Ситуація розвивається швидко, і наші команди залишаються в стані підвищеної готовності".

Раніше 24 канал також писав про те, що мама мільярдера Ілона Маска також підтримала Україну.