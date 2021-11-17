Apple дозволить самостійно ремонтувати техніку: компанія відкриє доступ до оригінальних деталей

Компанія Apple оголосила про запуск сервісу Self Service Repair. Він дасть клієнтам, готовим самостійно виконувати ремонт, можливість отримати доступ до оригінальних запчастин та інструментів Apple.

Спочатку програма буде діяти для iPhone 12 та iPhone 13. Пізніше з'явиться підтримка комп'ютерів Mac з чіпами M1.

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Що відомо

Запуск сервісу запланований на початок 2022 року в США. В інших країнах вона з'явиться протягом наступного року. При цьому в компанії наголошують, що самостійний ремонт призначений для людей, які володіють відповідними знаннями й досвідом. Для переважної більшості клієнтів все ж рекомендують відвідування професійного ремонтного центру з сертифікованими фахівцями.

Відзначається, що клієнти отримають доступ до понад 5 000 авторизованих постачальників послуг Apple і 2 800 незалежних постачальників послуг з ремонту, що мають доступ до оригінальних деталей, інструментів і посібників.

На початковому етапі програми основна увага буде приділена модулям, які найчастіше обслуговуються – дисплею, акумулятору й камері iPhone. Можливість додаткового ремонту з'явиться пізніше в наступному році,

– заявляються у компанії.

Головний операційний директор Apple Джефф Вільямс заявив, що створення ширшого доступу до оригінальних запчастин дасть клієнтам ще більше можливостей для вибору при необхідності ремонту. Він додав, що за останні три роки компанія "майже подвоїла кількість сервісних центрів, що мають доступ до оригінальних запчастин, інструментів і навчання".

Самостійний ремонт

Щоб правильно й безпечно виконати ремонт, важливо, щоб клієнт спочатку вивчив спеціальні інструкції по ремонту.

Потім він зможе розмістити замовлення на оригінальні деталі та інструменти Apple в інтернет-магазині Apple Self Service Repair Online Store.

Після ремонту клієнти, які повернули використану деталь на перероблення, отримають кредит на покупку. Ймовірно, мова йде про якісь бали чи бонуси, які можна буде пізніше витратити на інші товари Apple.

Новий магазин запропонує понад 200 окремих деталей і інструментів, що дозволить клієнтам виконати найбільш поширені ремонтні роботи на iPhone 12 та iPhone 13.