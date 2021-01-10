Посилаючись на власні джерела Bloomberg повідомляє, що Apple буде потрібно мінімум 5-7 років на запуск електромобіля. Розробка знаходиться на початковій стадії.

Вперше Apple приступила до створення власного електромобіля у 2014 році, найнявши для цього сотні інженерів, повідомляє видання.

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Робота над електромобілем Apple

У 2016 році команду перекваліфікували для роботи над безпілотним авто, а з 2016 по 2019 року компанія звільнила понад сотню співробітників. Попри це, Apple залишила деяких інженерів з апаратного забезпечення, які мають досвід роботи з автомобільними компонентами.

У результаті у Apple є невелика команда з сотень інженерів, що розробляють системи приводу, дизайн інтер'єру та зовнішнього кузова автомобіля.

Наразі велика частина команди працює або вдома, або обмежений час в офісі. Це знижує можливості розробляти повноцінний автомобіль. Проєкт повинен буде конкурувати з електрокарами Tesla, Lucid Motors, Mercedes-Benz і Chevrolet.



Чекати Apple Car потрібно не раніше 2024 року

Ключовою відмінністю автомобіля Apple буде інтеграція власної системи автономного водіння. Це дорога ініціатива, яка спонукала компанію розробити власне ПЗ, сенсорне обладнання і технології мікросхем. Мета – дозволити людям вводити пункт призначення і добиратися до нього без будь-якої участі в процесі. Зараз неясно, яка компанія буде збирати автомобіль.

Вперше спроба домовитися про виробництво була 5 років тому спільно з Magna International Inc. – великим контрактним виробником в автомобільній промисловості. Apple планує почати виробництво автомобілів вже в 2024 році. Весь цей час компанія продовжувала досліджувати створення своєї автомобільної системи з автономним управлінням для стороннього партнера, а не для власного автомобіля.