Apple Car під загрозою: Nissan теж відмовилась співпрацювати з Apple

Нещодавно ми повідомляли, що Apple веде переговори з компаніями Hyundai та Kia щодо виробництва фірмового електроавтомобіля Apple Car. Однак переговори провалились. Зараз стало відомо, що Apple отримала відмову і від компанії Nissan.

За даними ЗМІ, Apple звернулася до Nissan Motor з приводу співпраці у виробництві електромобілів, однак і тут переговори провалились.

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Що пішло не так

Як кажуть джерела, переговори були дуже короткими. Apple хотіла, щоб Nissan випускала електромобілі під брендом Apple. Але це б знизило роль автовиробника у цьому виробництві.

Головний операційний директор Nissan Ашвані Гупта вже заявив, що компанія не веде переговорів з Apple.

"Ми жодним чином не змінимо наш спосіб виробництва автомобілів...Ми можемо створити партнерство, але адаптуючи їх послуги до наших продуктів, а не навпаки", – сказав Гупта.

До речі, аналітики кажуть, що Nissan могла б бути хорошим партнером для Apple. Адже у Nissan є вільні виробничі потужності в США.

Як ми раніше повідомляли, Apple вела переговори з шістьма компаніями, зокрема з японськими автовиробниками. Однак, за логікою, зараз у переговорах беруть участь лише 3 виробники.