Виробник одних з найпопулярніших смартфонів у світі на фоні інших численних змін у своїх правилах конфіденційності випустив нові інструкції для правоохоронних органів. У них йдеться про те, що відтепер компанія погоджується знімати блокування з деяких iPhone після відповідного звернення.

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Apple змінює політику

Як стало відомо з документа, Apple готова розблокувати будь-який iPhone, iPad або iPod, що працює на iOS, але лише до сьомої версії. Для цього тепер достатньо лише ордера.

Для пристроїв з iOS 4 по iOS 7 Apple може, в залежності від стану пристрою, виконувати витяг даних. Для всіх пристроїв під керуванням iOS 8.0 і пізніших версій Apple не може виконати витяг даних з пристрою iOS, оскільки дані, які зазвичай запитуються правоохоронними органами, зашифровані, а Apple не має ключа шифрування,

– йдеться в інструкції.

Таким чином, компанія погоджується допомогти поліції з доступом, але лише до дуже старих смартфонів.

Як пише сама компанія у тій же інструкції, усі її смартфони, починаючи з iPhone 6, не піддаються зламу, оскільки працюють на iOS 8, або новіших її версіях.

Важко сказати, чому Apple раптом поступилася своєю колись принциповою і непохитною позицією. Проте ймовірність того, що у 2021 році правоохоронцям трапиться смартфон, випущений ще у 2012 році, або й раніше, вкрай мала.

Принаймні про це говорять дані сайту counterpointresearch, який проаналізував статистику користування різними моделями iPhone на початок 2021 року. iPhone 5 та 6 навіть не потрапили до рейтингу, тобто у них узагалі або практично немає активних користувачів.

Хай там як, але раніше Apple щоразу заявляла про те, що не буде допомагати поліції та ФБР отримати доступ навіть до смартфонів терористів, оскільки це створює небезпечний прецедент і ставить під загрозу приватність і дані мільйонів звичайних законослухняних користувачів.

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