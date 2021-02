Apple бореться з новим вірусом Silver Sparrow, який нещодавно виявили в macOS

В інтернеті з'явилася інформація про виявлення ще одного вірусу – Silver Sparrow – для комп'ютерів Mac. Apple заявила, що працює над запобіганням поширенню шкідливого програмного забезпечення.

Щоб запобігти поширенню вірусу, Apple відкликала поточні сертифікати безпеки, які використовувалися для роботи шкідливого додатка.

Що робить вірус

Таке рішення має запобігти подальшому масовому зараженню Silver Sparrow. Зараз відомо, що у світі заражено близько 30 тисяч комп'ютерів Mac. При цьому Silver Sparrow вражає як системи на процесорах Intel, так і на Apple M1.

Фахівці в області безпеки не розкривають інформації про те, чи міг цей шкідливий код брати участь в кібератаках. Відомо лише, що Silver Sparrow щогодини здійснює процедуру підключення до якогось віддаленого сервера і має алгоритм самознищення, який стирає всі згадки про присутність вірусу на комп'ютері.



Одна з дій, які виконує новий вірус / Фото Macrumors

При спробі запуску файлів вірусу з'являються вікна з фразами "You did it!" і "Hello world!". Хоча явно програма здатна на більше, ніж просто на демонстрацію вікон з текстом.

Експерти заявляють, що продовжать вивчення, щоб з'ясувати, з якою метою розробляється шкідливий код.