Стів Возняк завжди запевняв, що ці написи залишав не він. За чутками, Стів Джобс теж відхрещувався. Заперечував свою причетність і Деніел Коттке, який займався складанням і тестуванням деяких плат. Тому дехто навіть припустив, що серійні номери у форматі 01-00## були додані в магазині Byte, який купив партію перших п'ятдесяти комп'ютерів, але його власник Пол Террелл стверджував, що такого не було.

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Хто залишив написи

Рішенням загадки всерйоз зайнявся Ахім Бак, куратор проєкту Apple-1 Registry – бази даних, у якій зібрано інформацію про всі відомі екземпляри комп'ютера Apple-1.

Він полетів до Лос-Анджелеса, прихопивши з собою два комп'ютери Apple-1 і передав їх фірмі PSA, яка спеціалізується на експертизі почерку.

Компанія наголосила, що їй буде потрібен саме фізичний доступ до об'єкта дослідження – фотографій недостатньо. Адже аналіз включатиме нахил, потік, тиск пера, розмір літер та інші характеристики, деякі з яких неможливо оцінити просто візуально.

Фахівці PSA вивчили написи на материнських платах, порівняли особливості написання символів з почерком людей, які могли бути тим чи іншим чином причетні до складання або продажу цих комп'ютерів.

Через три місяці досліджень був готовий вердикт: серійні номери на Apple-1 писав особисто Стів Джобс.

Як пише джерело, він, ймовірно, просто забув, що робив це, тому й заперечував.



Серійний номер на материнській платі комп'ютера Apple-1 / Фото leet.hu

Тепер, коли це підтверджено офіційно, комп'ютери Apple-1 з рукописними серійними номерами напевно будуть продаватися на аукціонах дорожче, ніж раніше. Річ у тім, що засновник компанії рідко давав автографи, що робить його підпис і почерк особливо цінними. Потенційний вплив цього відкриття на вартість комп'ютерів із серійними номерами важко передбачити.

Однак власникам таких комп'ютерів, щоб отримати за них більше, доведеться проводити експертизу, подібну до цієї, яка підтвердить, що серійник був написаний Стівом Джобсом, а не кимось іншим – наприклад, ними самими задля маніпуляцій ціною.