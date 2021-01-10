Apple та Amazon приєдналися до Google і видалили додаток Parler
Компанія Apple видалила додаток соціальної мережі Parler зі свого App Store. А компанія Amazon заявила, що прибере додаток зі свого веб-хостингу через неодноразові порушення правил.
Недоступність Parler розширили
Apple та Amazon видалили соцмережу Parler на тлі заворушень у Вашингтоні. Про це повідомляє The New York Times.
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Компанія Apple видалила соцмережу з App Store, пояснивши такий крок недостатнім контролем публікацій своїх користувачів, що заохочували насильство та злочини.
А Amazon забрав Parler зі свого хмарного хостингу Amazon Web Services.
Що відомо про Parler
- Соціальну мережу вважають альтернативою Twitter та Facebook.
- Протягом останніх місяців кількість встановлених додатків Parler була рекордною.
- Мільйони прихильників президента Дональда Трампа почали завантажувати його після того, як Facebook та Twitter почали частіше видаляти публікації чинного президента США.
- До ранку 9 січня в App Store Parler була на першому місці за кількістю встановлень.
- Однак того дня Google видалила Parler зі свого магазину додатків. У соцмережу міг перейти Трамп після того, як Twitter вирішив назавжди видалити його акаунт.
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