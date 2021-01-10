Компанія Apple видалила додаток соціальної мережі Parler зі свого App Store. А компанія Amazon заявила, що прибере додаток зі свого веб-хостингу через неодноразові порушення правил.

Недоступність Parler розширили

Apple та Amazon видалили соцмережу Parler на тлі заворушень у Вашингтоні. Про це повідомляє The New York Times.

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Компанія Apple видалила соцмережу з App Store, пояснивши такий крок недостатнім контролем публікацій своїх користувачів, що заохочували насильство та злочини.

А Amazon забрав Parler зі свого хмарного хостингу Amazon Web Services.

Що відомо про Parler

Соціальну мережу вважають альтернативою Twitter та Facebook.

Протягом останніх місяців кількість встановлених додатків Parler була рекордною.

Мільйони прихильників президента Дональда Трампа почали завантажувати його після того, як Facebook та Twitter почали частіше видаляти публікації чинного президента США.

До ранку 9 січня в App Store Parler була на першому місці за кількістю встановлень.

Однак того дня Google видалила Parler зі свого магазину додатків. У соцмережу міг перейти Трамп після того, як Twitter вирішив назавжди видалити його акаунт.

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