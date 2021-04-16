Apple AirPods 3 з'явилися на живих фото

Презентація нових бездротових навушників від Apple – AirPods 3 вже не за горами. Також, за чутками, виробник представить стилус Apple Pencil 3. Більше того, AirPods 3 навіть з'явилися на живих фото.

Фото поширюють у китайській соціальній мережі Weibo. Більшість інформації про AirPods 3 вже неодноразово називали інсайдери. Ці фото ще раз підтверджують інформацію.

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Що відомо про AirPods 3

AirPods 3 отримають коротшу ніжку, хоча була інформація, що новинка буде зовсім без ніжок. Навушники будуть підтримувати систему активного шумозаглушення (ANC). Також із змінними вкладишами в комплекті.

Так можуть виглядати AirPods 3 / Фото GSM Arena

Дата анонсу

Нещодавно Apple офіційно назвала дату весняної презентації, що відбудеться 20 квітня у штаб-квартирі Apple Park. Тож є велика ймовірність, що саме тоді презентують AirPods 3 і стилус Apple Pencil 3.

Крім того, має відбутись презентація нових планшетів, брелока-мітки AirTag, комп'ютерів iMac і Mac Pro, ноутбуків MacBook Pro і телеприставки Apple TV.