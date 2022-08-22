В тисячу разів дорожче ніж оригінал: прототип комп'ютера Apple-1 продали на аукціоні

Відбувся аукціон RR Auction на якому з молотка пішов прототип комп'ютера Apple 1, який належав Стіву Джобсу. Комп'ютер особисто збирав співзасновник Apple Стів Возняк.

Раніше 24 канал писав про те, що RR Auction готує до продажу прототип Apple 1, що належав засновнику Apple Стіву Джобсу. На момент випуску ціна комп'ютера становила 666,66 долара за одиницю, а випущено їх було близько 200 штук. Лот на аукціоні продали в 1000 разів дорожче.

Не пропустіть Apple визначилась із датою презентації: коли покажуть iPhone 14

Ціна проданого на аукціоні Apple 1

RR Auction повідомляє, що лот під номером 5006 було продано за 677 196 доларів. Але продана модель особливо унікальна, оскільки це був прототип, який співзасновник Apple Стів Джобс використовував як демонстрацію ще в 1976 році.



Лот 5006 Apple Computer 1 продано / Фото RR Auction

Прототип був показаний Полу Терреллу, власнику Byte Shop в Маунтін-В'ю, Каліфорнія, одного з перших комп'ютерних магазинів у світі, який продавав Apple-1. На пристрої також вигравіювано слова "Apple Computer A" замість стандартного маркування Apple Computer 1.

Аукціон RR підтвердив автентичність прототипу, порівнявши його зі старими фотографіями комп’ютера зробленими у 1976 році, які пізніше були опубліковані у журналі Time. Комп’ютерний історик Apple Корі Коен також підтвердив справжність машини у 13-сторінковому звіті.



Одне з перших фото Apple Computer 1 / Фото Time

Читайте на сайті Прототип першого годинника Apple Watch: у мережі з’явилися рідкісні фото ґаджета

За даними RR Auction, прототип багато років стояв у гаражі будинку Джобса. На жаль, частина друкованої плати зламалася, що призвело до відсутності конденсаторів Sprague Atom.

Аукціон прототипу Apple-1 розпочався минулого місяця, і спочатку ставки перевищували 200 000 доларів. За прогнозами очікувалося, що ціна комп'ютера врешті-решт сягне щонайменше 500 000 доларів США і це виявилося дуже близьким до кінцевої ставки.