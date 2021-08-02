З App Store прибрали додаток для знайомств антивакцинаторів

Раніше на пристроях Apple можна було завантажити Unjected – мобільний додаток, у якому знайомилися противники вакцинації проти коронавірусу. Та 1 серпня зявилася інформація, що його видалили з App Store.

Додаток для знайомств антивакцинаторів розробники позиціювали як простір для "медичної автономії та свободи вибору". Однак Apple розпізнала в Unjected порушення політики щодо контенту про COVID-19.

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Антивакцинатори не будуть знайомитися на пристроях Apple

Компанія Apple вирішила прибрати з App Store додаток Unjected. Причина – порушення правил щодо контенту про коронавірус.

Річ у тім, що за допомогою цього додатку знайомилися та спілкувалися люди, які є противниками вакцинації.

Запустили його в травні, і спершу це був дійсно простий додаток для знайомств. Але потім у нього тихенько додали нові функції.

Пояснюючи своє рішення, в Apple процитували інтерв’ю розробника Unjected, у якому сказано в обтічній формі: додаток призначений для "однодумців, які не вакцинувалися".

Ба більше, користувачів Unjected просили не використовувати слова-тригери на кшталт "мікрочіп", щоб ввести в оману алгоритми App Store.

Та в підсумку компанія Apple все ж зрозуміла, що її намагалися обдурити – і видалила додаток з App Store.



Apple прибрала з магазину додаток для антивакцинаторів / Скриншот 24 каналу

В Unjected видалення додатку сприйняли як цензуру

Тим часом Unjected на своїй сторінці в інстаграмі опублікував листи від Apple, де вказано, що додаток "неналежним чином ставиться до пандемії COVID-19 у рамках своєї концепції або теми”.

Однак там вважають, що це просто цензура і дії проти "медичної самостійності".

Одразу зауважимо, що завантажили додаток від часу його випуску не так і багато, що тішить, людей – приблизно 18 тисяч.

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