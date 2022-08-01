На iPhone побільшає реклами: Apple запроваджує нові зміни в App Store

Apple оголосила про розширення можливостей просування застосунків в App Store. Зміни покликані допомогти розробникам розширити охоплення, а користувачам знайти те, що їм потрібно й цікаво.

Як все працювало раніше

Досі Apple пропонувала розробникам дві рекламні можливості в ‌App Store‌: на вкладці "Пошук" і на сторінці результатів пошуку. За словами Apple, обидва місця розміщення реклами мали надзвичайний успіх для розробників, допомагаючи їм знаходити користувачів, які можуть бути зацікавлені в їхніх програмах.

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Розширення рекламних можливостей у ‌App Store‌ є частиною зусиль компанії "зберегти ‌App Store‌ як найкраще місце для розвитку бізнесу розробників".

Apple Search Ads надає можливість розробникам будь-якого розміру розвивати свій бізнес. Подібно до інших наших рекламних пропозицій, ці нові місця розміщення реклами побудовані на тій самій основі – вони міститимуть інформацію лише зі сторінок продуктів App Store, затверджених програмами, і відповідатимуть тим самим суворим стандартам конфіденційності,

– розповіли в Apple.

Що тепер зміниться

Тепер користувачі бачитимуть більше реклами в App Store. На вкладці "Сьогодні" – головній сторінці ‌App Store‌ – відображатиметься рекламна вставка. Там розробники зможуть рекламувати свої програми. Оголошення чітко позначені як рекламні та відрізняються від звичайних редакційних історій ‌App Store‌.

Вкладка "Сьогодні" – це перша вкладка, яка попередньо завантажується, коли відкривається програма ‌App Store‌, і була представлена ​​як частина оновленого ‌App Store‌ у 2017 році.

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Друге нове місце розміщення реклами для розробників у ‌App Store‌ буде безпосередньо на сторінках продуктів програми. Оголошення відображатимуться в розділі "Вам також може сподобатися" внизу сторінки, а також будуть чітко позначені як оголошення.

Вже зовсім скоро Apple почне тестувати місця розміщення реклами з обмеженою кількістю розробників. Коли саме з'явиться більше реклами в App Store, невідомо, однак це точно буде помітно.