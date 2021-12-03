App Store Awards: Apple назвала найкращі додатки та ігри 2021 року

3 грудня 2021 , 19:16
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Джерело:

Apple

Компанія Apple підбиває підсумки року, і вже вибрала програми та ігри, що привернули до себе найбільше уваги в App Store. Всі вони утримували популярність цілий рік і виявилися найякіснішими, на думку редакторів і модераторів магазину.

Найпопулярнішим безплатним додатком для iPhone очікувано став сервіс коротких відео TikTok. А от користувачі iPad віддали перевагу довгим роликам — у цій категорії першість за YouTube.

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App Store Awards

Головних переможців визначали редактори App Store. Всі інші номінації розподілялися на основі загальної популярності додатку чи гри в магазині.

Кращі програми для різних платформ Apple за версією редакторів:

  • Додаток року для iPhone – Toca Life World
  • Гра року для iPhone – League of Legends: Wild Rift
  • Додаток року для iPad – LumaFusion
  • Гра року для iPad – Marvel Future Revolution
  • Додаток року для Mac – Craft Docs and Notes Editor
  • Гра року для Mac – Myst
  • Додаток року для Apple TV – DAZN Sports Streaming
  • Гра року для Apple TV – Space Marshals 3
  • Додаток року для Apple Watch – Carrot Weather
  • Гра року з Apple Arcade – Fantasian

Інші нагороди

Кращі безплатні додатки для iPhone:

  • TikTok
  • YouTube
  • Instagram
  • Snapchat
  • Facebook
  • Messenger
  • Google Maps
  • Gmail
  • Zoom
  • Amazon Shopping

Кращі платні додатки для iPhone:

  • Procreate Pocket
  • HotSchedules
  • The Wonder Weeks
  • TouchRetouch
  • Facetune
  • Shadowrocket
  • 75 Hard
  • Dark Sky Weather
  • Autosleep
  • SkyView

Кращі безплатні ігри для iPhone:

  • Among Us!
  • Roblox
  • Project Makeover
  • Call of Duty: Mobile
  • Subway Surfers
  • High Heels!
  • Magic Tiles 3: Piano Game
  • Water Sort Puzzle
  • Shortcut Run
  • Bridge Race

Кращі платні ігри для iPhone:

  • Minecraft
  • Heads Up!
  • Bloons TD 6
  • Monopoly
  • Geometry Dash
  • My Child Lebensborn
  • Plague Inc.
  • True Skate
  • Grand Theft Auto: San Andreas
  • Incredibox

Кращі безплатні програми для iPad:

  • YouTube
  • Zoom
  • Disney+
  • Netflix
  • TikTok
  • Google Chrome
  • HBO Max
  • Hulu
  • Amazon Prime Video
  • Gmail

Кращі платні додатки для iPad:

  • Procreate
  • GoodNotes 5
  • Notability
  • Duet Display
  • Toca Kitchen 2
  • Toca Life: Hospital
  • LumaFusion
  • Shadowrocket
  • Affinity Designer
  • Toca Life: Vacation

Кращі безплатні ігри для iPad:

  • Among Us!
  • Roblox
  • Project Makeover
  • Phone Case DIY
  • Subway Surfers
  • Hair Challenge
  • Magic Tiles 3: Piano Game
  • Tiles Hop — EDM Rush
  • Blob Runner 3D
  • Bridge Race

Кращі платні ігри для iPad:

  • Minecraft
  • Bloons TD 6
  • Geometry Dash
  • Monopoly
  • Five Nights at Freddy’s
  • Stardew Valley
  • Plague Inc.
  • Human: Fall Flat
  • Ultimate Custom Night
  • Grand Theft Auto: San Andreas
Розробники додатків-переможців отримають нагороду — велику алюмінієву іконку магазину додатків App Store з гравіюванням назви програми або гри та найменуванням компанії, яка їх створила.
Автор: Олександр Гайдамашко