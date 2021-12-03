App Store Awards: Apple назвала найкращі додатки та ігри 2021 року
3 грудня 2021 , 19:16Читать новость на русском
Джерело:Apple
Компанія Apple підбиває підсумки року, і вже вибрала програми та ігри, що привернули до себе найбільше уваги в App Store. Всі вони утримували популярність цілий рік і виявилися найякіснішими, на думку редакторів і модераторів магазину.
Найпопулярнішим безплатним додатком для iPhone очікувано став сервіс коротких відео TikTok. А от користувачі iPad віддали перевагу довгим роликам — у цій категорії першість за YouTube.
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App Store Awards
Головних переможців визначали редактори App Store. Всі інші номінації розподілялися на основі загальної популярності додатку чи гри в магазині.
Кращі програми для різних платформ Apple за версією редакторів:
- Додаток року для iPhone – Toca Life World
- Гра року для iPhone – League of Legends: Wild Rift
- Додаток року для iPad – LumaFusion
- Гра року для iPad – Marvel Future Revolution
- Додаток року для Mac – Craft Docs and Notes Editor
- Гра року для Mac – Myst
- Додаток року для Apple TV – DAZN Sports Streaming
- Гра року для Apple TV – Space Marshals 3
- Додаток року для Apple Watch – Carrot Weather
- Гра року з Apple Arcade – Fantasian
Інші нагороди
Кращі безплатні додатки для iPhone:
- TikTok
- YouTube
- Snapchat
- Messenger
- Google Maps
- Gmail
- Zoom
- Amazon Shopping
Кращі платні додатки для iPhone:
- Procreate Pocket
- HotSchedules
- The Wonder Weeks
- TouchRetouch
- Facetune
- Shadowrocket
- 75 Hard
- Dark Sky Weather
- Autosleep
- SkyView
Кращі безплатні ігри для iPhone:
- Among Us!
- Roblox
- Project Makeover
- Call of Duty: Mobile
- Subway Surfers
- High Heels!
- Magic Tiles 3: Piano Game
- Water Sort Puzzle
- Shortcut Run
- Bridge Race
Кращі платні ігри для iPhone:
- Minecraft
- Heads Up!
- Bloons TD 6
- Monopoly
- Geometry Dash
- My Child Lebensborn
- Plague Inc.
- True Skate
- Grand Theft Auto: San Andreas
- Incredibox
Кращі безплатні програми для iPad:
- YouTube
- Zoom
- Disney+
- Netflix
- TikTok
- Google Chrome
- HBO Max
- Hulu
- Amazon Prime Video
- Gmail
Кращі платні додатки для iPad:
- Procreate
- GoodNotes 5
- Notability
- Duet Display
- Toca Kitchen 2
- Toca Life: Hospital
- LumaFusion
- Shadowrocket
- Affinity Designer
- Toca Life: Vacation
Кращі безплатні ігри для iPad:
- Among Us!
- Roblox
- Project Makeover
- Phone Case DIY
- Subway Surfers
- Hair Challenge
- Magic Tiles 3: Piano Game
- Tiles Hop — EDM Rush
- Blob Runner 3D
- Bridge Race
Кращі платні ігри для iPad:
- Minecraft
- Bloons TD 6
- Geometry Dash
- Monopoly
- Five Nights at Freddy’s
- Stardew Valley
- Plague Inc.
- Human: Fall Flat
- Ultimate Custom Night
- Grand Theft Auto: San Andreas