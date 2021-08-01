Де зараз перебуває Місячний модуль "Аполлона-11"

20 липня 1969 року Місячний модуль Eagle здійснив посадку на Місяці. Астронавти Ніл Армстронг та Едвін Олдрін стали першими людьми, які ступили на поверхню іншого космічного тіла. Вважається, що Місячний модуль залишився на поверхні Місяця. Та у новому дослідженні говориться, що це так.

Незалежний дослідник Джеймс Мідор провів математичне дослідження, яке опирається на відкриті джерела NASA. Ретельний огляд даних дозволив чоловіку побудувати точний графік руху частини Місячного модуля, який, як вважається, розбився об поверхню нашого природного супутника. Результати Джеймс відправив до наукового журналу Planetary and Space Science. Слід зазначити, що його роботи поки не рецензована.

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Старт Місячного модуля: дивитись відео онлайн

Детальніше про цікаве дослідження Джеймса Мідора

Місячний модуль (ММ) за програмою "Аполлон" складав із двох частин:

Нижній ступінь, який забезпечував виключно посадку всього апарту на поверхню Місяця. Ступінь мав власний запас палива та залишався на поверхні супутника. Верхній ступінь, який від'єднувався від нижнього та забезпечував повернення астронавтів до Командного модуля (КМ) на орбіті. Після стикування ступеня з КМ, астронавти переносили з ММ усі зразки місячного ґрунту та інші потрібні пристрої. Ступінь від'єднувався від КМ та падав на Місяць.

Джеймс Мідор вважає, що верхній ступінь "Аполлона-11" не впав на Місяць, а досі літає навколомісячною орбітою.

Чому цього не знає NASA?

У NASA банально не відстежували верхній ступінь, адже були впевнені, що він мав розбитися. Вважалося, що його орбіта ставала нестабільною, що й призводило до падіння.

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Місячний модуль Eagle / Фото NASA / Project Apollo Archive

Що виявив Джеймс Мідор?

Чоловік використав гравітаційну модель Місяця, яка була сформована завдяки місії GRAIL (Gravity Recovery and Interior Laboratory). Також був використаний симулятор для "розробки, оптимізації та навігації космічних місій" General Mission Analysis Tool (GMAT). Дослідник врахував навіть тиск сонячного світла.

Мідор очікував побачити стандартну картину, коли орбіта верхнього ступеня ММ дестабілізується, що призведе до падіння. Та симуляція показала, що все відбувається з точністю до навпаки.

Виявилося, що орбіта апарату стабілізувалася протягом 24 днів. І Місячний модуль Eagle досі перебуває на ній, "намотуючи" нескінченні кола довкола Місяця.

Та Джеймс зауважив, що Місячний модуль розроблений для роботи протягом близько 10 днів. Апарат був заповнений батареями, паливними елементами та паливними баками, які могли вибухнути багато років тому, знищивши корабель або призвівши до зміни його орбіти.