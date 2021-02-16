Китайський місячний апарат Yutu-2 виявив "верстовий стовп" на зворотному боці Місяця

Місячний ровер Yutu-2, який відновив роботу 6 лютого після вимушеного перебування "в режимі сну" під час холодної місячної ночі, виявив цікавий зразок каменю. Команда фахівців, які керують рухом Yutu-2, назвала його "milestone" (верстовий стовп). У свою чергу, вчені місії Chang'e-4 вирішили, що цей камінь заслуговує більш уважного вивчення.
Знахідка викликала інтерес і інших дослідників Місяця серед яких вчені з NASA. Це й не дивно, адже камінь має форму уламка і стирчить з грунту.
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Зокрема Ден Моріарті, науковий співробітник програми NASA у Центрі космічних польотів Годдарда зазначив, що і форма, і яскраво виражений "гребінь", що проходить краєм каменя, схоже, вказують на те, що він геологічно молодий і потрапив сюди відносно недавно.
"Верстовий камінь" виявлений на поверхні Місяця / Фото CNSA
Фахівець NASA припустив що камінь міг бути уламком від удару більшого космічного тіла об поверхню місяця, але у такому випадку неподалік повинен бути кратер. Втім, вчений також припустив, що порода з таким співвідношенням сторін могла бути утворена у результаті процесу, відомого як сколювання, коли неушкоджені фрагменти породи здуваються з прилеглої поверхні.
У будь-якому з випадків камінь потрібно досліджувати, для того, щоб краще зрозуміти його походження. Принаймні тепер дослідники отримали ще один цікавий та вартий уваги об'єкт на місячній поверхні.
Нагадаємо, що наприкінці 2020 року (16 грудня) китайський апарат Chang'e 5 успішно доставив шматки ґранту на Землю вперше за понад 40 років. Востаннє це було здійснено ще у 1976 році – через 7 років після того, як перші люди ступили на поверхню супутника нашої планети.