Китайський місячний апарат Yutu-2 виявив "верстовий стовп" на зворотному боці Місяця

Місячний ровер Yutu-2, який відновив роботу 6 лютого після вимушеного перебування "в режимі сну" під час холодної місячної ночі, виявив цікавий зразок каменю. Команда фахівців, які керують рухом Yutu-2, назвала його "milestone" (верстовий стовп). У свою чергу, вчені місії Chang'e-4 вирішили, що цей камінь заслуговує більш уважного вивчення.

Знахідка викликала інтерес і інших дослідників Місяця серед яких вчені з NASA. Це й не дивно, адже камінь має форму уламка і стирчить з грунту.

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Чим такий особливий виявлений на Місяці камінь

Зокрема Ден Моріарті, науковий співробітник програми NASA у Центрі космічних польотів Годдарда зазначив, що і форма, і яскраво виражений "гребінь", що проходить краєм каменя, схоже, вказують на те, що він геологічно молодий і потрапив сюди відносно недавно.



"Верстовий камінь" виявлений на поверхні Місяця / Фото CNSA

Фахівець NASA припустив що камінь міг бути уламком від удару більшого космічного тіла об поверхню місяця, але у такому випадку неподалік повинен бути кратер. Втім, вчений також припустив, що порода з таким співвідношенням сторін могла бути утворена у результаті процесу, відомого як сколювання, коли неушкоджені фрагменти породи здуваються з прилеглої поверхні.

У будь-якому з випадків камінь потрібно досліджувати, для того, щоб краще зрозуміти його походження. Принаймні тепер дослідники отримали ще один цікавий та вартий уваги об'єкт на місячній поверхні.

Доставка ґрунту з Місяця на Землю

Нагадаємо, що наприкінці 2020 року (16 грудня) китайський апарат Chang'e 5 успішно доставив шматки ґранту на Землю вперше за понад 40 років. Востаннє це було здійснено ще у 1976 році – через 7 років після того, як перші люди ступили на поверхню супутника нашої планети.