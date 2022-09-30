NASA опублікувало найближчу за понад 20 років фотографію Європи, супутника Юпітера

29 вересня апарат Юнона наблизився на відстань 352 кілометрів до поверхні Європи, великого супутника Юпітера, покритого льодом. Цей проліт забезпечив людству найближчий погляд на Європу з часів місії "Галілео" понад 20 років тому.

Юнона досягла Юпітера у 2016 році, щоб вивчати склад планети та її магнітосферу. Після успішного завершення основної місії у 2021 році апарат почали використовувати зонд для оцінки супутників у системі Юпітера.

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Як виглядає Європа

Враховуючи наявну орбіту Юнони та масивне гравітаційне поле Юпітера, орбітальна динаміка прольоту повз Європу була вельми складною – Юноні довелося внести значні зміни у свою траєкторію.

Відносна швидкість між космічним апаратом і місяцем становитиме 23,6 кілометра на секунду, так що ми пролітаємо досить швидко. Всі дії повинні пройти як по маслу, щоб успішно зібрати заплановані дані, адже незабаром після завершення прольоту космічний апарат потрібно буде переорієнтувати для майбутнього зближення з Юпітером, яке відбудеться лише через сім з половиною годин,

– сказав перед зближенням Джон Борді, заступник керівника місії Juno в JPL.



Нове фото Європи, супутника Юпітера / Фото NASA/JPL-Caltech/SWRI/MSSS

Знімок показує особливості поверхні в регіоні під назвою Annwn Regio, що біля екватора Європи. Знімок було зроблено 29 вересня о 2:36 ранку за тихоокеанським літнім часом з відстані приблизно 352 кілометри.

Судячи з усього, це не єдине зображення, надіслане на Землю Юноною, і NASA пізніше опублікує й інші.

Чому Європа цікава вченим

Вчені давно цікавляться Європою, яка поністю вкрита льодом.

Вважається, що під її поверхнею, завдяки теплому ядру, є величезний океан.

На думку планетологів, у глобальному океані Європи, ймовірно, більше рідкої води, ніж існує на Землі.

Хоча товщина крижаного покриву, ймовірно, становить кілька кілометрів, космічний телескоп "Хаббл" зібрав дані, які вказують на те, що через тріщини можуть викидатися гейзери.

Враховуючи наявність води й тепла, цей океан вважається потенційним резервуаром для мікробного інопланетного життя.

Нагадаємо, Юпітер загалом має 79 супутників. У 1610 році Галілео Галілей, спостерігаючи за планетою в телескоп, відкрив чотири найбільші – Іо, Європу, Ганімед і Каллісто. Вони досить яскраві й обертаються доволі віддаленими від планети орбітами, що дає змогу спостерігати їх навіть у польовий бінокль.