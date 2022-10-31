Зонд Solar Orbiter показав корону Сонця з рекордно близької відстані: вражаюче відео
Джерело:Європейське космічне агентство
Європейське космічне агентство опублікувало відеозапис, зроблений космічним апаратом Solar Orbiter. На ньому можна побачити сонячну корону в русі. Кожен піксель відео охоплює 105 кілометрів поверхні зірки.
Момент найбільшого зближення стався 12 жовтня, коли Solar Orbiter знаходився лише 29% відстані від Землі до Сонця. В агентстві кажуть, що апарат передав дані з вищою роздільною здатністю, ніж будь-коли раніше.
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Сонячна корона
Відео зняли 13 жовтня космічною камерою екстремального ультрафіолетового зображення. У цьому випадку атмосфера світила перебуває в спокійному стані.
Сонячна корона у рекордній роздільній здатності: відео
Кожен піксель відео охоплює 105 кілометрів поверхні Сонця. Це означає, що якби апарат подивився на Землю з такої відстані, вся наша планета мала б ширину всього 120 пікселів. На цьому зображенні одна поряд з іншою помістяться 17 земель.
Сонячна корона – зовнішня атмосфера зорі, вона має температуру до мільйона градусів. Електрично заряджений газ, плазма, перебуває в постійному русі, що спрямовується і прискорюється змінами магнітного поля Сонця. Яскрава плазма утримується на місці петлями магнетизму, що вириваються в корону зсередини.
Наразі Сонце наближається до піку своєї активності, відомого як сонячний максимум, він настане 2025 року. Таким чином, у найближчі кілька років види спокійної корони стануть рідкістю.Нагадаємо, нещодавно потужний сонячний спалах порушив роботу радіо в Африці та на Близькому Сході. Вчені постійно спостерігають за нашою зорею і на початку вересня зробили приголомшливі фото поверхні Сонця, скориставшись найпотужнішим сонячним телескопом у світі.