Зонд Solar Orbiter показав корону Сонця з рекордно близької відстані: вражаюче відео

Європейське космічне агентство опублікувало відеозапис, зроблений космічним апаратом Solar Orbiter. На ньому можна побачити сонячну корону в русі. Кожен піксель відео охоплює 105 кілометрів поверхні зірки.

Момент найбільшого зближення стався 12 жовтня, коли Solar Orbiter знаходився лише 29% відстані від Землі до Сонця. В агентстві кажуть, що апарат передав дані з вищою роздільною здатністю, ніж будь-коли раніше.

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Сонячна корона

Відео зняли 13 жовтня космічною камерою екстремального ультрафіолетового зображення. У цьому випадку атмосфера світила перебуває в спокійному стані.

Сонячна корона у рекордній роздільній здатності: відео

Кожен піксель відео охоплює 105 кілометрів поверхні Сонця. Це означає, що якби апарат подивився на Землю з такої відстані, вся наша планета мала б ширину всього 120 пікселів. На цьому зображенні одна поряд з іншою помістяться 17 земель.

Сонячна корона – зовнішня атмосфера зорі, вона має температуру до мільйона градусів. Електрично заряджений газ, плазма, перебуває в постійному русі, що спрямовується і прискорюється змінами магнітного поля Сонця. Яскрава плазма утримується на місці петлями магнетизму, що вириваються в корону зсередини.

Наразі Сонце наближається до піку своєї активності, відомого як сонячний максимум, він настане 2025 року. Таким чином, у найближчі кілька років види спокійної корони стануть рідкістю.