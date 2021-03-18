У NASA повідомили про те, що марсохід Perseverance зафіксував на свої камери пиловий вихор на Червоній планеті. Такі повітряні вихрі називають марсіанськими "пиловими дияволами".

Так званий пиловий диявол (Dust Devil) потрапив у поле зору однієї з камер на борту ровера. Видно, як вихор пересувається марсіанською поверхнею в районі кратера Єзеро.

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Пиловий диявол пройшов повз марсохід, що видно в оприлюдненому ролику. На жаль, в NASA не уточнили розмір вихору і швидкість його руху.

Пиловий диявол поблизу марсохода Perseverance: дивіться відео

Варто відзначити, що вперше пиловий диявол на Марсі був сфотографований ще у 1970-х роках під час роботи програми "Вікінг", реалізованої NASA.

Розміри таких вихорів можуть бути чималими, і часто вони навіть можуть нашкодити автоматичним станціям. Але вихор, який потрапив у об'єктив Perseverance невеликий та не зможе нанести шкоди марсоходу.

Нагадаємо, що Perseverance здійснив успішну посадку на Червоній планеті 18 лютого 2021 року. Цей технічно складний апарат несе на борту сім наукових інструментів для вивчення поверхні Марса у районі кратера Єзеро. Крім того, ровер отримав кілька камер і два мікрофони для запису звуку.