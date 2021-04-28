Марсіанський вертоліт Ingenuity у польоті зняв ровер Perseverance

Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору на сайті NASA Mars Exploration Program опублікувало нове вражаюче фото. Воно зроблене вертольотом Ingenuity в ході нещодавнього польоту на Марсі.
На фотографії, яка була зроблена, коли Ingenuity перебував на висоті п'яти метрів й відстані приблизно 85 метрів від марсохода, можна розглянути ровер Perseverance в лівому верхньому кутку знімка.
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Третій політ Ingenuity
Марсіанський вертоліт Ingenuity 25 квітня, здійснив третій політ, в ході якого він розвинув швидкість близько семи кілометрів на годину і подолав відстань 50 метрів.
Марсохід Perseverance у правому верхньому куті / Фото NASA
Збільшений фрагмент фото Perseverance / Фото NASA
Ingenuity на Марсі
Ровер Perseverance ("Наполегливість") розміром з автомобіль приземлився всередині кратера Єзеро діаметром 45 кілометрів 18 лютого – тоді вертоліт масою 1,8 кг ще був міцно закріплений на дні марсохода в складеному стані.
Після скидання кожуха ровер розгорнув Ingunuity, довів заряд батарей вертольота до 100%, вивантажив його на поверхню Марса і від'їхав на невелику відстань, давши можливість сонячного світла досягти вертольота, що живиться від сонячних батарей.
Станом на сьогодні марсіанський вертоліт здійснив три польоти: