На фотографії, яка була зроблена, коли Ingenuity перебував на висоті п'яти метрів й відстані приблизно 85 метрів від марсохода, можна розглянути ровер Perseverance в лівому верхньому кутку знімка.

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Третій політ Ingenuity

Марсіанський вертоліт Ingenuity 25 квітня, здійснив третій політ, в ході якого він розвинув швидкість близько семи кілометрів на годину і подолав відстань 50 метрів.



Марсохід Perseverance у правому верхньому куті / Фото NASA



Збільшений фрагмент фото Perseverance / Фото NASA

Ingenuity на Марсі

Ровер Perseverance ("Наполегливість") розміром з автомобіль приземлився всередині кратера Єзеро діаметром 45 кілометрів 18 лютого – тоді вертоліт масою 1,8 кг ще був міцно закріплений на дні марсохода в складеному стані.

Після скидання кожуха ровер розгорнув Ingunuity, довів заряд батарей вертольота до 100%, вивантажив його на поверхню Марса і від'їхав на невелику відстань, давши можливість сонячного світла досягти вертольота, що живиться від сонячних батарей.

Станом на сьогодні марсіанський вертоліт здійснив три польоти:

перший тестовий політ відбувся 19 квітня;

другий розширений тестовий політ пройшов 22 квітня;

третій політ на далеку дистанцію було здійснено 25 квітня.