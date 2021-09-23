Апарат на Марсі зафіксував три землетруси

Холодний Марс здавна цікавить людство. Та ще більше він цікавить науковців, які, вивчаючи Червону планету та її структуру, краще розуміють еволюцію планет у Сонячній системі. З цією метою до Марсу відправляються автоматичні посадкові апарати. InSight – один з них.

Автоматичний апарат NASA InSight перебуває на Марсі з осені 2018 року. На відміну від марсоходів, InSight не може пересуватися та є стаціонарною дослідницькою станцією. Для дослідження внутрішньої структури Червоної планети на апараті є все необхідне, включаючи сейсмограф. Саме завдяки йому вдалося зафіксувати "марсотрясіння".

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Автоматичний апарат NASA InSight на Марсі: дивитись відео

"Марсотрясіння" та очищені сонячні панелі

Використовуючи сейсмограф, автоматичній дослідницькій станції NASA InSight вдалося зафіксувати цілих три "марсотруси" за останній місяць:

25 серпня 2021 року апарат виявив два землетруси. Магнітуда поштовхів становила 4,2 та 4,1 бала.

18 вересня 2021 року InSight зафіксував третій землетрус за місяць, магнітудою 4,2 бала.

Ці події цікаві через дві причини:

Усі три "марсотруси" значно потужніші за найсильніший землетрус, який реєструвався на Марсі раніше. Попередній рекордсмен мав магнітуду 3,7 бала та відбувся у 2019 році. "Марсотрясіння" 18 вересня виглядало як подарунок від Червоної планети, адже саме того дня InSight відзначив свій тисячний сол на Марсі.

Що таке "сол"? Сол – це назва марсіанської доби. Один сол рівняється 24 годинам 39 хвилинам та 35 секундам.

Сонячні панелі зонда

Автоматична дослідницька станція була розрахована лише на один марсіанський рік роботи, на 668 солів. Очевидно, що план InSight значно перевиконав.

Враховуючи надійність апарату, у січні 2021 року місію продовжили до кінця 2022 року.

Та InSight зіткнувся з очікуваною проблемою – марсіанським пилом, який покрив його сонячні панелі, що ускладнило вироблення електроенергії та поставило розширену місію під загрозу.

У NASA оригінально справилися з проблемою, посипавши сонячні панелі марсіанським ґрунтом та піском. Це допомогло позбутися достатньої кількості пилу, щоб виробленої енергії вистачало на обігрів InSight та на роботу сейсмометра, яким й зафіксували "марсотруси".