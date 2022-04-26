Дві події, які правильно було б назвати "марсотрусами" аналогічно до землетрусів на Землі, відбулися ще влітку та восени минулого року, але стаття з їх описом вийшла тільки зараз. Повідомляється, що різниця між ними скала 24 дні.

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Що відомо

У першому випадку сила поштовхів складала 4,1 бала за шкалою Ріхтера. Дата – 25 серпня 2021.

У другому – 4,2 бала. Дата – 18 вересня 2021 року. Марсотрус цього разу тривав рекордні 94 хвилини.

Попередні рекорди сягали 3,1 і 3,3 бала.

Нові описані події – S0976a і S1000a – виявилися найбільшими за весь час спостережень, і вченим вдалося визначити, що їх центри знаходяться в тіньовій для InSight зоні Марса, тобто з протилежної сторони планети.

Тіньовою зоною називається регіон, з якого сейсмічні хвилі не можуть безпосередньо потрапити в датчики сейсмометра, тому що їх зупиняє або викривляє ядро планети. Проте ці хвилі відбиваються і заломлюються, досягаючи датчиків у зміненому й ослабленому вигляді. Саме по них дослідники визначили місце розташування вогнищ і параметри нових подій.



Карта сейсмічної активності Марса за даними InSight. Сам апарат позначено трикутником. Рожевим кольором відзначені марсотруси. Біла область – можливе місце події S1000a / Фото Horleston

Наразі складно сказати, наскільки часто на планеті бувають поштовхи такої сили. Але сам по собі Марс геологічно набагато менш активний, ніж Земля. До того ж згідно з поточними уявленнями він не має тектонічних плит.