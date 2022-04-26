Дві події, які правильно було б назвати "марсотрусами" аналогічно до землетрусів на Землі, відбулися ще влітку та восени минулого року, але стаття з їх описом вийшла тільки зараз. Повідомляється, що різниця між ними скала 24 дні.
Цікаво Марсіанські колоністи будуть самі створювати паливо, приймаючи душ: нова розробка
Що відомо
- У першому випадку сила поштовхів складала 4,1 бала за шкалою Ріхтера. Дата – 25 серпня 2021.
- У другому – 4,2 бала. Дата – 18 вересня 2021 року. Марсотрус цього разу тривав рекордні 94 хвилини.
- Попередні рекорди сягали 3,1 і 3,3 бала.
Нові описані події – S0976a і S1000a – виявилися найбільшими за весь час спостережень, і вченим вдалося визначити, що їх центри знаходяться в тіньовій для InSight зоні Марса, тобто з протилежної сторони планети.
Карта сейсмічної активності Марса за даними InSight. Сам апарат позначено трикутником. Рожевим кольором відзначені марсотруси. Біла область – можливе місце події S1000a / Фото Horleston
Наразі складно сказати, наскільки часто на планеті бувають поштовхи такої сили. Але сам по собі Марс геологічно набагато менш активний, ніж Земля. До того ж згідно з поточними уявленнями він не має тектонічних плит.