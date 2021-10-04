Почесне перше місце рейтингу

Лідером ,який очолив список найпродуктивніших смартфонів вересня став RedMagic 6S Pro (Tencent Games Edition). Смартфон показав 857 918 балів, змістивши з п'єдесталу довгострокового лідера – Black Shark 4 Pro.

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RedMagic 6S Pro виявився лідером в першу чергу завдяки найбільш продуктивному залізу, додатковими факторами виявилися покращений з оновленням програмної частини користувацький інтерфейс, а також дисплей з частотою 165 Гц.



Смартфон RedMagic 6S Pro / Фото gsmarena.com

Інші потужні смартфони

Друге місце посів Black Shark 4 Pro. Смартфон як і раніше демонструє в деяких параметрах вищі показники серед аналогічних пристроїв. Водночас Black Shark досі не випустила оновлену модель з процесором Snapdragon 888+, тому ще невідомо, як зміниться розклад сил після виходу Black Shark 5.



Смартфон Black Shark 4 Pro / Фото 808.media

Третє місце зайняв Vivo X70 Pro+ з процесором Snapdragon 888+ і середнім балом 836 943. У продуктивності GPU даний екземпляр, як видно, цілком може конкурувати з ігровими моделями.



Смартфон Vivo X70 Pro+ / Фото Vivo

Решта смартфонів на флагманському Snapdragon 888+ у рейтингу виявилися iQOO 8 Pro, ASUS ROG 5s, а також Xiaomi MIX 4.



Рейтинг продуктивних смартфонів вересня 2021 року / Скриншот