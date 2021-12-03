Antutu назвав найпотужніші Android-смартфони у світі: здогадайтесь, хто в лідерах
Джерело:Antutu
Платформа для тестування Antutu представила рейтинг найпотужніших смартфонів на операційній системі Android серед випущених до кінця листопада. При складанні списку використовувалися дані, отримані в період з 1 по 30 число місяця.
Лідерами остаточно закріпилися процесори Snapdragon 888 та 888 Plus, які виробники встановлювали у свої флагманські моделі протягом всього року. Вони, хоч і виявились дуже гарячими, все ж показують найкращі результати продуктивності.
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Топ-10 найпродуктивніших флагманських смартфонів:
Найпотужнішим Android-смартфоном на ринку сьогодні є Xiaomi Black Shark 4S Pro. Це ігровий ґаджет з Snapdragon 888 Plus, 12-16 гігабайтами оперативної пам'яті LPDDR5, і 256-512 гігабайтами постійної. Він має спеціальні механічні кнопки для комфортних ігор та 144-герцевий AMOLED-екран з підтримкою HDR10+.
Загалом, переможна десятка виглядає так:
- Xiaomi Black Shark 4S Pro
- ZTE Nubia Red Magic 6S Pro
- vivo iQOO 8 Pro
- Xiaomi Black Shark 4 Pro
- vivo X70 Pro+
- ASUS Rog Phone 5s
- vivo iQOO 8
- Lenovo Legion Gaming Phone 2 Pro
- OPPO Find X3 Pro
- realme GT
Найпотужніші у світі Android-смартфони на кінець листопада 2021 року / Інфографіка 24 канал
Топ-10 найпродуктивніших смартфонів середнього рівня:
В категорії смартфонів середнього рівня більшість лідерів працюють на процесорі Snapdragon 778G. Також один з них оснащений Snapdragon 780G і два смартфони з MediaTek Dimensity 900 та 920 серій.
Першість отримав vivo iQOO Z5 на Snapdragon 778G.
Весь список переможців такий:
- vivo iQOO Z5
- Oppo K9s
- Xiaomi Mi 11 Lite 5G.
- Xiaomi Civi
- Honor 50 Pro
- Honor 50
- Oppo Reno6
- Huawei Nova 9
- Huawei Nova 9 Pro
- Redmi Note 11 Pro+