Лідерами остаточно закріпилися процесори Snapdragon 888 та 888 Plus, які виробники встановлювали у свої флагманські моделі протягом всього року. Вони, хоч і виявились дуже гарячими, все ж показують найкращі результати продуктивності.

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Топ-10 найпродуктивніших флагманських смартфонів:

Найпотужнішим Android-смартфоном на ринку сьогодні є Xiaomi Black Shark 4S Pro. Це ігровий ґаджет з Snapdragon 888 Plus, 12-16 гігабайтами оперативної пам'яті LPDDR5, і 256-512 гігабайтами постійної. Він має спеціальні механічні кнопки для комфортних ігор та 144-герцевий AMOLED-екран з підтримкою HDR10+.

Загалом, переможна десятка виглядає так:

Xiaomi Black Shark 4S Pro

ZTE Nubia Red Magic 6S Pro

vivo iQOO 8 Pro

Xiaomi Black Shark 4 Pro

vivo X70 Pro+

ASUS Rog Phone 5s

vivo iQOO 8

Lenovo Legion Gaming Phone 2 Pro

OPPO Find X3 Pro

realme GT



Найпотужніші у світі Android-смартфони на кінець листопада 2021 року / Інфографіка 24 канал

Топ-10 найпродуктивніших смартфонів середнього рівня:

В категорії смартфонів середнього рівня більшість лідерів працюють на процесорі Snapdragon 778G. Також один з них оснащений Snapdragon 780G і два смартфони з MediaTek Dimensity 900 та 920 серій.

Першість отримав vivo iQOO Z5 на Snapdragon 778G.

Весь список переможців такий: