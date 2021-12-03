Лідерами остаточно закріпилися процесори Snapdragon 888 та 888 Plus, які виробники встановлювали у свої флагманські моделі протягом всього року. Вони, хоч і виявились дуже гарячими, все ж показують найкращі результати продуктивності.

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Топ-10 найпродуктивніших флагманських смартфонів:

Найпотужнішим Android-смартфоном на ринку сьогодні є Xiaomi Black Shark 4S Pro. Це ігровий ґаджет з Snapdragon 888 Plus, 12-16 гігабайтами оперативної пам'яті LPDDR5, і 256-512 гігабайтами постійної. Він має спеціальні механічні кнопки для комфортних ігор та 144-герцевий AMOLED-екран з підтримкою HDR10+.

Загалом, переможна десятка виглядає так:

  • Xiaomi Black Shark 4S Pro
  • ZTE Nubia Red Magic 6S Pro
  • vivo iQOO 8 Pro
  • Xiaomi Black Shark 4 Pro
  • vivo X70 Pro+
  • ASUS Rog Phone 5s
  • vivo iQOO 8
  • Lenovo Legion Gaming Phone 2 Pro
  • OPPO Find X3 Pro
  • realme GT

Найпотужніші у світі Android-смартфони на кінець листопада 2021 року
Найпотужніші у світі Android-смартфони на кінець листопада 2021 року / Інфографіка 24 канал

Топ-10 найпродуктивніших смартфонів середнього рівня:

В категорії смартфонів середнього рівня більшість лідерів працюють на процесорі Snapdragon 778G. Також один з них оснащений Snapdragon 780G і два смартфони з MediaTek Dimensity 900 та 920 серій.

Першість отримав vivo iQOO Z5 на Snapdragon 778G.

Весь список переможців такий:

  • vivo iQOO Z5
  • Oppo K9s
  • Xiaomi Mi 11 Lite 5G.
  • Xiaomi Civi
  • Honor 50 Pro
  • Honor 50
  • Oppo Reno6
  • Huawei Nova 9
  • Huawei Nova 9 Pro
  • Redmi Note 11 Pro+