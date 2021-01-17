Цензори бенчмарка AnTuTu опублікували список найпотужніших Android-пристроїв на міжнародному ринку. З огляду на, що моделі з новітніми процесорами Qualcomm доступні не у всіх регіонах, підсумки 2020 року в глобальному масштабі вийшли не передбачуваними.

Найпотужніший смартфон

Оскільки Xiaomi Mi11, побудований на базі флагманського процесора Snapdragon 888, і зараз офіційно продається тільки в Китаъ, лідером міжнародного рейтингу став Huawei Mate 40 Pro з новим 5-нм чіпом Kirin 9000, який набрав в AnTuTu 657 784 бали, повідомляє 24 канал.

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Решта списку

Друге місце зайняв iQOO Neo3 (646 016 бали), а замикає трійку лідерів ASUS ROG Phone3 (630 307 балів).

До списку також потрапили OPPO Find X2 (610 749 балів), Samsung Galaxy Note20 Ultra (604 401 бадів), OnePlus 8 Pro (584 057 балів), Xiaomi Mi 10T Pro (581 233 балів) і Black Shark 3 (574 438 балів). Замикають топ-10 флагманів Samsung Galaxy S20 FE і Poco F2 Pro, які набрали 574 187 і 572 474 балів відповідно.



Десятка найпотужніших смартфонів 2020 року

Середній клас

Рейтинг смартфонів середнього класу за підсумками 2020 року очолив Honor 30 з результатом 404 970 балів. Він оснащений процесором Kirin 985, як і Huawei nova 7 (402 080 балів), що розташувався на другій сходинці списку. Третє місце дісталося Redmi 10X (394 545 балів), який побудований на базі MediaTek Dimensity 820.

Далі у списку йдуть: Xiaomi Mi 10T Lite 5G (331 796 балів), Redmi K30 5G (325 915 балів), Xiaomi Mi 10 Lite 5G (323 260 балів), Huawei nova 7i (313 322 балів), realme 7 (297 910 балів), Redmi Note 8 Pro (292 901 балів) і realme 6 на MediaTek Helio G90T (291 109 балів).



Найпотужніші смартфони 2020 року середньоцінового сегменту