Антропологи знайшли в Чилі рибалку, який потонув 5000 років тому: що він "розповів" вченим
Джерело:Journal of Archaeological Scienc
Вчені дослідили останки людини, виявлені у Північному Чилі, та з'ясували, що вони належали дорослому чоловікові, який помер у віці 35–45 років. З ним трапився нещасний випадок, який мав місце щонайменше п'ять тисяч років тому.
У ході обстеження залишків було проведено мікроскопічний аналіз того, що залишилося з кісткового мозку, який показав, що знайдена людина, схоже, потонула під час риболовлі у прибережних морських водах.
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Дослідження останків чоловіка
Наукова група з Великобританії та Чилі під керівництвом Джеймса Гоффа із Саутгемптонського університету досліджувала останки індивіда, виявлені на прибережній археологічній пам'ятці Копака-1 у Північному Чилі. Цю людину, судячи з радіовуглецевих датування, поховали близько 5563-5025 років тому.
Вчені припустили, що чоловік міг бути потопельником. Для перевірки своєї гіпотези вони вирішили провести діатомовий аналіз кісткового мозку, витягнутого з правої великогомілкової та лівої плечової кісток.
Знайдені рештки чоловіка проаналізували / Фото Journal of Archaeological Science
На знімках, зроблених за допомогою растрового електронного мікроскопа, дослідники знайшли екзогенні морські матеріали, наприклад, акритархи та яйця паразитів, що є діагностичною ознакою утоплення. Вчені припускають, що, швидше за все, чоловік загинув під час нещасного випадку на риболовлі, оскільки жодних свідчень палеоцунамі на цьому пам'ятнику не було виявлено. Знайдені у кістковому мозку матеріали свідчать, що, очевидно, це сталося у прибережній зоні.
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Що ще відомо про загиблого
Палеоантропологічне дослідження показало, що останки належали дорослому чоловікові на зріст близько 160 сантиметрів. Його поховали в положенні лежачи на боці, причому між його ногами археологи виявили кістки немовляти. Поховання виявилося вторинним.
Так, деякі кістки цього індивіда було зміщено, а замість кількох відсутніх шийних хребців лежали раковини молюсків. Аналіз стабільних ізотопів показав, що він харчувався переважно морепродуктами та рослинною їжею. На момент смерті йому було від 35 до 45 років.
- На кістках чоловіка вчені виявили свідчення кількох патологій, включаючи дегенеративні ураження суглобів та зубів, метаболічний стрес та остеоартрит.
- Дрібні отвори в стінках очниць (cribra orbitalia), на думку дослідників, вказують на дефіцит заліза, який був викликаний вживанням риби та м'яса морських ссавців, заражених стрічковими хробаками Dyphillobothrium pacifficum.
- Крім того, вчені зафіксували на тім'яній кістці ознаки черепно-мозкової травми та свідчення фізичної активності.
Антропологи вважають, що чоловік був типовим прибережним мисливцем-збирачем, який займався численними видами діяльності, зокрема рибальством. На кістках та суглобах вони помітили характерні маркери фізичної активності, пов'язаної з веслуванням, використанням гарпуну та збиранням молюсків.