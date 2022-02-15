У ході обстеження залишків було проведено мікроскопічний аналіз того, що залишилося з кісткового мозку, який показав, що знайдена людина, схоже, потонула під час риболовлі у прибережних морських водах.

Не пропустіть Homo sapiens потрапив в Європу на тисячі років раніше, ніж вважалося

Дослідження останків чоловіка

Наукова група з Великобританії та Чилі під керівництвом Джеймса Гоффа із Саутгемптонського університету досліджувала останки індивіда, виявлені на прибережній археологічній пам'ятці Копака-1 у Північному Чилі. Цю людину, судячи з радіовуглецевих датування, поховали близько 5563-5025 років тому.

Вчені припустили, що чоловік міг бути потопельником. Для перевірки своєї гіпотези вони вирішили провести діатомовий аналіз кісткового мозку, витягнутого з правої великогомілкової та лівої плечової кісток.



Знайдені рештки чоловіка проаналізували / Фото Journal of Archaeological Science

На знімках, зроблених за допомогою растрового електронного мікроскопа, дослідники знайшли екзогенні морські матеріали, наприклад, акритархи та яйця паразитів, що є діагностичною ознакою утоплення. Вчені припускають, що, швидше за все, чоловік загинув під час нещасного випадку на риболовлі, оскільки жодних свідчень палеоцунамі на цьому пам'ятнику не було виявлено. Знайдені у кістковому мозку матеріали свідчать, що, очевидно, це сталося у прибережній зоні.

Читайте на сайті Археологи в Єгипті виявили схованку із засобами для бальзамування

Що ще відомо про загиблого

Палеоантропологічне дослідження показало, що останки належали дорослому чоловікові на зріст близько 160 сантиметрів. Його поховали в положенні лежачи на боці, причому між його ногами археологи виявили кістки немовляти. Поховання виявилося вторинним.

Так, деякі кістки цього індивіда було зміщено, а замість кількох відсутніх шийних хребців лежали раковини молюсків. Аналіз стабільних ізотопів показав, що він харчувався переважно морепродуктами та рослинною їжею. На момент смерті йому було від 35 до 45 років.

На кістках чоловіка вчені виявили свідчення кількох патологій, включаючи дегенеративні ураження суглобів та зубів, метаболічний стрес та остеоартрит .

. Дрібні отвори в стінках очниць (cribra orbitalia), на думку дослідників, вказують на дефіцит заліза, який був викликаний вживанням риби та м'яса морських ссавців, заражених стрічковими хробаками Dyphillobothrium pacifficum.

Крім того, вчені зафіксували на тім'яній кістці ознаки черепно-мозкової травми та свідчення фізичної активності.

Антропологи вважають, що чоловік був типовим прибережним мисливцем-збирачем, який займався численними видами діяльності, зокрема рибальством. На кістках та суглобах вони помітили характерні маркери фізичної активності, пов'язаної з веслуванням, використанням гарпуну та збиранням молюсків.