Наші з неандертальцями лінії розійшлися близько 700 тисяч років тому. Останнім спільним предком двох видів була Людина гейдельберзька – Homo heidelbergensis. Цей гомінід жив на території Африки, Азії та Європи, тому іноді виокремлюють Людину гейдельберзьку Африки та Європи. Згідно з останніми даними, саме Homo heidelbergensis Європи є прямим предком неандертальців, а Homo heidelbergensis Африки, відповідно, предок сьогоднішніх людей. Також існує Людина родезійська чи Homo rhodesiensis, яку відносять до таксона Homo heidelbergensis. Науковці пропонують відмовитися від усіх цих понять та пропонують нову класифікацію гомінідів доби середнього плейстоцену.

Читайте на сайті На скільки відсотків людина відрізняється від неандертальців



Еволюційне дерево Homo bodoensis, Homo heidelbergensis та деяких інших гомінінів / Фото Evolutionary Anthropology: Issues News и Reviews

Нова класифікація

Генетичні дослідження свідчать, що скам'янілості неандертальців та гейдельберзьких людей можуть плутати. Схожа плутанина спостерігається й з класифікацією Homo rhodesiensis. Скам'янілості з Африки класифікували як Homo heidelbergensis чи Homo rhodesiensis, але точності щодо цього питання не було.

Щоб розібратися із непорозуміннями щодо класифікації, науковці вводять новий таксон – Homo bodoensis. Цей новий виокремлений вид позначає нашого прямого раннього африканського предка. Відповідно, африканські скам'янілості, які раніше відносили до Homo heidelbergensis чи Homo rhodesiensis тепер мають новий статус.

Також європейських Homo heidelbergensis періоду середнього плейстоцену тепер будуть класифікувати як Homo neanderthalensis (неандертальців), щоб показати спільність рис. Водночас зазначається, що скам'янілі кістки середнього плейстоцену, які походять з Китаю, мають "зовсім інше походження".