Якщо говорити більш науковою термінологією, то Антиземля – це гіпотетичний об'єкт, який розташований у точці Лагранжа L3 системи Земля-Сонце. Цей об'єкт рухається синхронно з нашою планетою та перебуває в орбітальному резонансі із Землею 1:1. І сьогодні людству відомо, що такого об'єкта не існує.

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Звідки ми знаємо, що по той бік Сонця немає двійника Землі

Сучасний рівень знань дозволяє нам впевнено стверджувати, що ніякої Антиземлі не існує. Щобільше, по той бік Сонця на орбіті Землі немає взагалі жодного великого об'єкта.

Побачити своїми очима – космічні апарати місії Solar Terrestrial Relations Observatory (STEREO)

Траєкторія руху апаратів місії STEREO: дивитись відео онлайн

В рамках місії STEREO NASA запустило два дослідницькі апарати. Один з них рухався "позаду" нашої планети, а інший, відповідно, "попереду".

Апарати мали змогу спостерігати протилежну від Землі сторону орбіти довгий час.

Також протягом місії зонди опинилися на протилежній від Землі стороні орбіти. Якраз там мала б знаходитися гіпотетична Антиземля. Проте, як відомо, космічні станції нічого не виявили.

Гравітаційний вплив гіпотетичної Антиземлі

Коли спеціалісти готують космічні апарати до польоту, то ретельно розраховують їхні майбутні траєкторії.

Щоб ці траєкторії були точними й космічний апарат потрапив туди, куди його направить людина, слід враховувати гравітації планет. При цьому враховується гравітація навіть далеких планет.

Якби Антиземля дійсно існувала, то її гравітація, не врахована при плануванні орбіт космічних апаратів, не дозволяла б земним зондам здійснювати свої польоти з такою філігранною точністю, яку ми спостерігаємо.

Щобільше, гравітація такої планети впливала б й на інші планети. Зокрема, на Землю.

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Точки Лагранжа



Точки Лагранжа системи Земля-Сонце / Фото Wikipedia

Точки Лагранжа – це такі точки у системі з двох масивних тіл, в яких третє тіло з малою масою може перебувати нерухомо відносно цих двох масивних тіл. Найстабільнішими є точки L4 та L5.

У системі Земля-Сонце в цих точках зафіксована наявність космічного пилу, який немов потрапив у гравітаційну пастку. Якби Антиземля дійсно існувала, то ми б спостерігали ідентичне скупчення пилу у точках L4 та L5 системи Антиземля-Сонце.

Також слід зауважити, що гіпотетична Антиземля має перебувати у точці Лагранжа L3 системи Земля-Сонце. Ця точка не є стабільною й об'єкт, розташований в ній, мав би швидко покинути її внаслідок гравітаційного впливу інших планет.

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Землю та околиці могли спостерігати й космічні апарати, які були відправлені у глибокий космос

Voyager-1 зробив так званий "Сімейний портрет Сонячної системи", на якому не було помічено ніякі інші планети, окрім відомих.

Автоматична міжпланетна станція Cassini фотографувала Землю з орбіти довкола Сатурна і теж не помітила нічого дивного.

Дослідницький апарат New Gorizont теж спостерігав Землю, поки летів до Плутона.

Тому на основі інформації, яку людство накопичило за довгі роки дослідження космосу, можна впевнено сказати, що Антиземлі не існує.