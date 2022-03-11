Про це в окремій публікації заявили представники компанії на офіційному сайті. Вони засудили російське вторгнення й оголосили про рішення припинити постачання своїх послуг агресору.

Цікаво Китайські техногіганти обмежили постачання техніки в Росію, але не можуть припинити повністю

Що відомо

Компанія повністю припинила постачання всіх продуктів до Росії та Білорусі, а також зупинила всі операції з маркетингу та продажу.

Вона розробляє не лише антивірус, а й інші програми.

Серед таких: VPN, блокувальник стеження, пришвидшувач роботи комп'ютера, рішення для роботи з драйверами та турботи про справність батареї ноутбука.

Ми шоковані агресією Росії проти України, де життя і засоби до існування невинних людей піддаються серйозній загрозі, і де всі свободи піддані удару. Ми негайно скасували доступність усіх наших продуктів з Росії та Білорусі та призупинили всі маркетингові та збутові операції в цих країнах. [...] Наш бізнес, який щорічно приносить близько 2,5 мільйонів доларів податку з продажів лише російському уряду, жодним чином не буде брати участь у діях Росії. Тому призупинення нашого бізнесу в Росії та Білорусі є правильним, оскільки ми засуджуємо дії Росії в Україні,

– заявляють у компанії.

Які аналоги має Росія

В окупантів залишається альтернатива у вигляді місцевих продуктів. Наприклад, Dr.Web та Антивірус Касперського, створені російськими розробниками. Після окупації Криму Росією, до речі, проти обох Україна ввела санкції, заборонивши програми на території країни.