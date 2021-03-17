Антимонопольні органи США перевірять відмову Google від файлів Cookie

Антимонопольні органи США стурбовані планами Google щодо відмови від сторонніх файлів Cookie у браузері Chrome. Група з 15 генеральних прокурорів на чолі з прокурором штату Техас вчора оновила свою скаргу на компанію, додавши до неї твердження про стратегічне використання браузера Chrome.

Нова скарга пов'язана з недавніми оновленнями політики конфіденційності браузера, які можуть не тільки захистити дані користувача, а й нібито зміцнити позиції техногіганта на ринку. "Google намагається приховати свої справжні наміри під приводом приватності", – заявляють прокурори.

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Що відбувається довкола позову

Американські прокурори впевнені, що Google використовує можливості фірмового пошуковика, відеосервісу YouTube й інших своїх проєктів та ресурсів, щоб придушити незалежні рекламні платформи, змусивши малий бізнес і ЗМІ використовувати її послуги. До цих інструментів зараховують і "пісочницю конфіденційності" Chrome.

Зокрема у позові йдеться про те, що нова схема Google полягає в тому, щоб заблокувати всі можливості відстеження дій користувача в браузері Chrome для сторонніх рекламодавців, не залишивши альтернативи фірмовій рекламній системі. Зрештою рекламодавці будуть змушені користуватися послугами Google.

Протягом років Google поступово скорочувала використання файлів Cookie в Chrome.

Тепер же вона готується взагалі від них відмовитися.

У компанії заявили, що не будуть створювати альтернативний спосіб відстеження дій користувачів.

Однак органи регулювання у США впевнені, що Google намагається приховати свої справжні наміри, а "пісочниця конфіденційності" стане центральним елементом таргетингу та збору персональних даних.

Пошуковий гігант стверджує, що ці звинувачення базуються на неправильному розумінні функцій конфіденційності Chrome, і наполягає, що нововведення прийняті виключно з метою зробити серфінг в мережі більш анонімним. Компанія запевняє, що її зусилля схвалені фахівцями у сфері інтернет-безпеки, рекламодавцями та конкурентами Google.