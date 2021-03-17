Антимонопольні органи США перевірять відмову Google від файлів Cookie

Джерело:The Verge
Антимонопольні органи США стурбовані планами Google щодо відмови від сторонніх файлів Cookie у браузері Chrome. Група з 15 генеральних прокурорів на чолі з прокурором штату Техас вчора оновила свою скаргу на компанію, додавши до неї твердження про стратегічне використання браузера Chrome.
Нова скарга пов'язана з недавніми оновленнями політики конфіденційності браузера, які можуть не тільки захистити дані користувача, а й нібито зміцнити позиції техногіганта на ринку. "Google намагається приховати свої справжні наміри під приводом приватності", – заявляють прокурори.
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Американські прокурори впевнені, що Google використовує можливості фірмового пошуковика, відеосервісу YouTube й інших своїх проєктів та ресурсів, щоб придушити незалежні рекламні платформи, змусивши малий бізнес і ЗМІ використовувати її послуги. До цих інструментів зараховують і "пісочницю конфіденційності" Chrome.
Зокрема у позові йдеться про те, що нова схема Google полягає в тому, щоб заблокувати всі можливості відстеження дій користувача в браузері Chrome для сторонніх рекламодавців, не залишивши альтернативи фірмовій рекламній системі. Зрештою рекламодавці будуть змушені користуватися послугами Google.
Пошуковий гігант стверджує, що ці звинувачення базуються на неправильному розумінні функцій конфіденційності Chrome, і наполягає, що нововведення прийняті виключно з метою зробити серфінг в мережі більш анонімним. Компанія запевняє, що її зусилля схвалені фахівцями у сфері інтернет-безпеки, рекламодавцями та конкурентами Google.