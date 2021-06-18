За даними користувача, система пообіцяла відновити інтернет-з'єднання після того, як обладнання охолоне. Він зв'язався зі службою підтримки Starlink, в якій йому повідомили, що тарілка дійсно перестає працювати, нагрівшись до 50 градусів за Цельсієм. А влітку такого показника дуже легко досягти у сонячний день, тим більше в жарких штатах на кшталт Арізони.

Цікаво Starlink почав переговори з авіакомпаніями про запуск Wi-Fi у літаках

Як швидко охолодити антену Starlink

Винахідливий користувач почав поливати тарілку водою доти, поки вона не охолола до необхідних 40 градусів за Цельсієм і не відновила функціональність, але успіх був тимчасовим – незабаром тарілка знову нагрілася і з'єднання переривалося.



Сповіщення про перегрівання антени / Фото arstechnica

Користувачеві довелося спорудити загородження, щоб тарілка перебувала в тіні. Користувач навіть подав заявку на отримання необхідного в його штаті дозволу на зведення радіовежі для тарілки, щоб тепло, яке відбивається від землі не нагрівало антену додатково.

У SpaceX заявляють, що Dishy McFlatface сертифікована для роботи при температурі оточення від -30 до +40 градусів за Цельсієм. При цьому сама тарілка цілком може нагріватися сильніше при роботі.

Як повідомляють користувачі Мережі, це не єдиний випадок перегріву. Особливо важливо, що тарілки часто використовуються у віддалених місцевостях, де супутниковий інтернет часто є єдиним засобом зв'язку із зовнішнім світом.

На думку фахівців, хоча обладнання Starlink має спеціальну конструкцію і використовує особливі матеріали для розсіювання тепла, в деяких випадках цього недостатньо. Не виключено, що SpaceX доведеться серйозно переглянути апаратну складову перед початком масового розгортання.

До теми Чергові перепони для SpaceX: супутниковий оператор намагається заборонити запуски Starlink

Інші складнощі зі Starlink

Це не єдина проблема супутникового інтернету від SpaceX. Хоча за словами глави компанії Ілона Маска, інтернет Starlink до кінця року покриє "більшу частину Землі", технічні можливості системи допускають лише обмежену кількість підключень у кожному регіоні. У США компанія подала заявку на дозвіл для підключення 5 мільйонів терміналів, поки ж на підключення до Starlink існує черга з 500 000 потенційних користувачів.

За словами Маска, коли кількість користувачів досягне декількох мільйонів, можуть виникнути нові проблеми – особливо в густонаселеній міській та приміській місцевості. Поки ж система перебуває у стані бета-тестування, провайдер попереджає про можливі збої в роботі навіть без перегріву устаткування.