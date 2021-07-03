В Антарктиді з'являться електричні всюдиходи з нульовими викидами: фото

Науковці, що перебувають в Антарктиді, досі пересуваються на транспорті з двигунами внутрішнього згоряння. Новий проєкт покликаний змінити це, щоб зберегти екологію регіону.

У 2009 році принц Монако Альберт II відвідав Антарктиду. Його вразило, що по одному з найчистіших куточків світу люди пересуваються на транспорті з "брудними" ДВЗ. Він звернувся в компанію Venturi та замовив розробку екологічно чистого всюдихода на електричній тязі.

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Про всюдихід

Під час розробки створили дві пробні моделі, а фінальна третя версія зараз готується до відправки в Антарктиду.

Проєкт електричного антарктичного всюдихода – не забаганка монарха, а нагальна необхідність для вчених. Їм важливо збирати максимально чисті зразки снігу, льоду та повітря, тому нерідко дослідники вважають за краще добиратися до місця пішки, а не їхати на снігоходах.

Антарктида вкрай важлива з точки зору вивчення змін клімату і в деяких випадках буквально кожна молекула в пробі має значення, тому екологічно чистий електротранспорт важливий.

Третя модель Venturi Antarctica може перевозити до 6 осіб і переміщатися на відстань до 50 кілометрів.

Це обмеження батареї, ємність якої становить 52,6 кВт∙год.

Зарядка займає від 2 до 18 годин в залежності від зарядної станції.

Машина призначена для поїздок навколо бази, а не тривалих автономних переходів.

Всі вузли і компоненти машини розраховані на роботу при -60 градусах за Цельсієм.

Наразі транспорт проходить випробування, його підготують до відправки в Антарктиду до грудня 2021 року. Стартовим місцем роботи для нього стане бельгійська станція "Princess Elisabeth", яка є першим на цьому континенті науковим комплексом з нульовим викидом.

Venturi Antarctica в роботі: відео