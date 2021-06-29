В Антарктиді зникло гігантське озеро:екологи назвали причину

Під льодами Антарктиди ще донедавно було велике озеро. Знімки з супутників Landsat 8 і ICESat-2 в районі шельфового льодовика Амері показали, що практично вся його вода зникла. Куди й чому – розповіли вчені.

Від 600 до 750 мільйонів кубічних метрів води пішли просто крізь лід в океан. Для порівняння, озеро Синевир, що у Закарпатській області, має 4 мільйони кубічних метри води.

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Чому зникла вода

Як вважають вчені, водні запаси озера десятиліттями формувалися під поверхнею льоду за рахунок талої води.

Потім в якийсь момент стався гідророзрив.

Під величезною вагою водної маси, яка постійно зростала, лід став просідати і тріскатись, у результаті чого вода почала крізь тріщини стрімко йти в океан.

Фіналом цього природного катаклізму став обвал верхнього шару льоду в кратер.



Супутникові знімки до та після зникнення води / Фото Scripps Institution of Oceanography at UC San Diego

Процес "відходу" води крізь лід товщиною близько 1500 м – явище хоч і досить рідкісне, але цілком зрозуміле. Зникнення величезного антарктичного озера проливає додаткове світло на процеси зміни клімату, в наслідок яких тануть і руйнуються шельфові льодовики, скидаючи у Світовий океан гігантські обсяги талої води, тим самим підвищуючи його рівень.

Зібрана в ході цих досліджень інформація допоможе краще зрозуміти еволюцію озер, що знаходяться глибоко під товщею арктичного льоду.