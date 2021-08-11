Старт ракети відбувся о 01 годині 01 хвилині за київським часом (10 серпня о 18:01 за північноамериканським східним часом) із Центру космічних польотів на острові Воллопс. Це вже другий запуск ракети "Антарес" протягом 2021 року.

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Який стосунок Україна має до ракети "Антарес"

Річ у тім, що підготовка та перевірка перед запуском ракети-носія "Антарес" відбувається за участі фахівців КБ "Південне", ДП "ВО ПМЗ" та НВО "Хартрон-АРКОС". У рамках контракту конструкторське бюро "Південне" в режимі реального часу здійснювало технічну підтримку пуску, приймання й оброблення телеметричної інформації.

КБ "Південне" повідомило, що українські фахівці у повному обсязі забезпечили виконання усіх операцій у своєму секторі відповідальності.

У рамках програми "Антарес" українська сторона виконала весь комплекс робіт з проєктування, відпрацювання та виготовлення матеріальної частини основної конструкції першого ступеня для ракети-носія,

– йдеться у повідомленні.

Основні завдання місії NG-16

доставка провізії та речей для екіпажу;

матеріалів для наукових досліджень;

вивезення з МКС та подальша утилізація у щільних шарах атмосфери відпрацьованого вантажу.

Цікаві факти

Космічний корабель Cygnus місії NG-16 назвали на честь Еллісона Онідзуки , американського астронавта гавайсько-японського походження, який загинув під час старту шатла "Челенджер".

, американського астронавта гавайсько-японського походження, який загинув під час старту шатла "Челенджер". Корабель доставить на орбіту 3D-принтер, у якому використовують матеріал, що імітує місячний ґрунт, апарат очищення повітря від діоксиду вуглецю на космічних кораблях, а також монтажний кронштейн, що буде встановлено на несучому каркасі сонячних панелей під час виходу в космос у кінці серпня;

Cygnus також доставить до Міжнародної космічної станції прототип корисного навантаження, що працює в інфрачервоному діапазоні (Prototype Infrared Payload (PIRPL), що розробило Агентство космічного розвитку (Space Development Agency).

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