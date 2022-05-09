Anonymous вкотре зламали російське телебачення, а невідомі хакери "поклали" відеохостинг RuTube

Відеохостинг RuTube зазнав потужної кібератаки й перестав працювати. Про це повідомили представники сервісу. Anonymous теж не сплять: зламали телепрограму російського телебачення й дещо підправили.

На момент написання цього матеріалу, сервіс не відкривається. Сповіщення про помилку рекомендує "зайти на RuTube пізніше".

Цікаво Латвія вимагає від Rutube заблокувати трансляцію російських каналів, інакше заблокує весь сервіс

Що відомо

Представники RuTube підтвердили, що сервіс піддався кібератаці, в результаті якої він тимчасово не працює.

Слідом за сайтами російських відомств, які протягом останніх двох місяців постійно піддавалися кібератакам, хакери дісталися до RuTube. Відеохостинг зазнав потужної кібератаки. На цю мить зайти на платформу неможливо. Оперативна група реагування вже працює над відновленням доступу до відеосервісу. Скільки часу займе процес відновлення, стане зрозуміло найближчим часом,

– написали адміністратори.

Приблизно через годину після першого повідомлення, в телеграм-каналі з'явилося уточнення : "Фахівці локалізували інцидент, наразі ведуться роботи із забезпечення безпеки. Про терміни відновлення відеосервісу повідомимо найближчим часом".

Хто стоїть за цією атакою невідомо.

RuTube міг стати новою ціллю української IT-армії або хакерів Anonymous.

Наразі відповідальність за злам відеосервісу ніхто на себе не брав.

Сама ж компанія заявляє про те, що "третім особам не вдалося отримати доступ до відеоархіву. Вся бібліотека, включаючи користувальницький контент, як і раніше збережена на сервісі".

Заява вельми цікава, враховуючи, що відеоконтент і без того доступний для всіх. А ось про особисті дані (електронні пошти, телефони, платіжні дані, геолокація та інше) жодного слова не сказали.

Anonymous сьогодні, 9 травня, за допомогою короткого відео повідомили про успішну атаку на російське телебачення. Тому можна припустити, що й RuTube є їхньою заслугою.

Хакери зламали сторінку телепрограми й змінили назви усіх телепрограм. "На ваших руках кров тисяч українців і сотень їх убитих дітей. Телебачення і влада брешуть. Ні війні", – йдеться в повідомленнях.

, сервіс RuTube, що належить російській компанії "Газпром-Медіа", згідно з планами російської влади повинен стати альтернативою YouTube. За останні місяці аудиторія сервісу сильно виросла. Місцеві блогери після блокування Instagram бояться так само раптово втратити доступ до американського відеохостингу й аудиторію, яку збирали роками, тому масово відкривають резервні сторінки на сервісі. Користувачі, своєю сергою, йдуть за ними. Побоювання не безпідставні, адже рашистські чиновники постійно роблять заяви щодо необхідності санкцій проти Google.