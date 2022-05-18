Anonymous повідомили про злам російського "Сбербанку"

Децентралізована хакерська група Anonymous, яка підтримує Україну з перших днів нападу, повідомила про успішну атаку на російський "Сбербанк". Про злам банку хакери повідомили у своєму твітері.

Публікація хакерів у твітері швидко набуває популярності. У коментарях низка користувачів вітають групу з успішним зламом та висловлюють підтримку Україні.

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Anonymouse – це угруповання активістів та хактивістів, члени якої, як вважається, у переважній більшості не знайомі один з одним; походять з різних країн і не мають чіткої внутрішньої структури. Anonymous брали на себе відповідальність за низку масштабних мережевих атак.

Хакери не стали стояти осторонь боротьби України проти злочинів російських окупантів та роблять дуже вагомий внесок у боротьбі проти агресора у кіберпросторі.

Хакери зламують російські сервери та "кладуть" російські урядові вебсайти.

Успіхи хакерів Anonymouse

Раніше Anonymous зламали Петербурзький соціальний комерційний банк, який активно використовують російські олігархи. Хакери пообіцяли найближчим часом опублікують у відкритий доступ близько 800 гігабайтів даних з цього банку.

Також нещодавно хакери оприлюднили базу електронних листів російських відомств. Зокрема, там є 230 тисяч повідомлень від російського мінкульту.

Увечері 10 травня у твітері з'явилося повідомлення, з якого стало ясно, що об'єднання хакерів Anonymous, зламали російський відеохостинг RuTube.

Отримали доступ до системи відеоспостереження Кремля. Хакери показали кадри з камер відеоспостереження. Їм вдалося зламати систему безпеки та поспостерігати за тим, що діється у самому серці ворога. Вони також наголосили, що навіть товсті стіни не допоможуть агресору сховатись.

Також хакери Anonymous оприлюднили дані 120 тисяч російських військових, які воюють проти України та інше. Інформація про них швидко розлетілася мережами .

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До речі, після атаки Anonymous у Росавіації документообіг перевели у паперовий формат: дивіться відео