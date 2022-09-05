Як пише джерело, хакери спричинили великий затор після того, як зламали додаток для замовлення таксі від компанії "Яндекс". Вони змусили десятки машин одночасно приїхати в одну й ту ж точку.

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Відео, на якому показано черги з таксі, що намагаються дістатися до пункту призначення, було поширене в Twitter.

"Хтось зламав Яндекс.Таксі й замовив усі доступні таксі до Кутузовського проспекту в москві. Зараз величезна пробка з таксі. Це як фільм про Джеймса Бонда."

На жаль, служба безпеки сервісу зреагувала досить швидко й зупинила скупчення автівок. Судячи з доступних даних, затор тривав менше години. І хоча сам Яндекс ще не підтвердив, хто здійснив атаку, але група хакерів Anonymous взяла на себе відповідальність за атаку в Twitter. У повідомленні сказано, що вони співпрацювали з IT Army of Ukraine.

Anonymous підтверджує, що атака на додаток Яндекс.Таксі була здійснена спільно з IT Army of Ukraine в рамках OpRussia. Слава Україні,

– написали на сторінці хактивістів.

Зазначимо, що в телеграм-каналі IT Army of Ukraine жодних коментарів з цього приводу поки немає.