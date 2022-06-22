Варто одразу наголосити, що наразі це лише анонс девайса. Фактично пристрій на ринок ще не вийшов і придбати його неможливо. Також немає повних технічних подробиць пристрою.

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Водночас вже зараз можна оцінити незвичний дизайн смартфона. Власне, незвичним він є саме для смартфона зразка 2022 року, адже пристрій нагадує звичайний кнопковий телефон.

Якщо не знати, що ґаджетом керує операційна система Android 12, а екран є сенсорним, то здогадатися про розумність девайса дуже важко. Тож смартфон вкрай легко переплутати з дешевим кнопковим телефоном.



Смартфон Duoqin F22 Pro / Фото IThome

Зазначимо, що операційна система є повноцінною – підтримується все те, що є у звичному нам повноекранному смартфоні.

Ще одна родзинка – фронталка

Duoqin F22 Pro оснащений двома камерами – основною та фронтальною. Причому остання розміщена у вкрай незвичайному місці – в кутку корпусу смартфона внизу. Виглядає так, ніби камера вмонтована в кнопку.

Сенсорний екран з діагоналлю 3,5 дюйма виглядає чудово без жодних вирізів. Роздільна здатність становить 960х640 пікселів, частота оновлення – 60 Гц.

Апаратна начинка представлена чіпсетом Helio G85, 4 ГБ оперативної та 64/128 ГБ постійної пам'яті. Місткість акумулятора дорівнює 2150 мА*год.

Коли вийде і скільки коштуватиме Duoqin F22 Pro – поки що не повідомляється.

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До речі, на ринок смартфонів повертається компанія HTC. Бренд готується представити новий флагманський смартфон HTC Viverse. Офіційна дата презентації – 28 червня. Це буде перший флагман компанії після HTC U12+.

Судячи з офіційного тизера, апарат буде виконаний у традиційному корпусі-моноблоці. Відомо, що новинка буде оснащена 5G-модемом і отримає функцію 15-ватного бездротового заряджання, але інших технічних подробиць про нього бренд не розкриває.