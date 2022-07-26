Французька компанія-оператор атомних електростанцій EDF знайшла рішення у відключенні деяких енергоблоків. Зокрема, мова йде про реактори, розташовані вздовж річок Рона і Гаронна. Тому хвилюватися через їхню ймовірну поломку не варто.

Цікаво Лондонський міст загорнули у фольгу, щоб врятувати від жахливої спеки: подивіться на ці фото

Атомні станції у скрутному становищі

Підвищення температури води та обміління річок — не єдині кліматичні проблеми, з якими стикаються атомні електростанції. В останні роки об'єкти по всій Північній Європі були змушені закритися або знизити потужність, тому що через танення льодовиків підвищився рівень води в Світовому океані, а вода стала занадто теплою, щоб безпечно охолоджувати активні зони реакторів. Крім того, є й інші неочевидні ризики: наприклад, почастішало цвітіння водоростей і різко збільшились популяції медуз, які можуть засмітити водопровідні труби.

При цьому при проєктуванні та будівництві станцій, багато з яких з'явилися в 70-80-х роках, не враховували загрози, пов'язані з кліматом.

У 2021 році дослідники зі Стенфорда з'ясували, що в 2010-х роках було у вісім разів більше відключень електроенергії, пов'язаних з потеплінням, у порівнянні з 1990-ми роками. У дослідженні 2011 року, присвяченому впливу потепління на ядерні системи охолодження, вчені спрогнозували підвищення температури річки Рони на три градуси до 2050 року, що означає збільшення ймовірності відключення під час періодів сильної спеки.

На думку експертів, адаптація існуючого парку станцій може бути складною, тому легше будувати нові електростанції, стійкі до кліматичних загроз, ніж займатися модернізацією старих.

Тим часом у Франції очікують довгого літа. Хоча спека може пройти, низький рівень води може зберігатися, що призведе до скорочень, які тривають тижнями або місяцями. EDF нещодавно повідомила журналістам, що очікує нових обмежень у найближчі місяці, оскільки рівень води продовжує падати.