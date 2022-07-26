Французька компанія-оператор атомних електростанцій EDF знайшла рішення у відключенні деяких енергоблоків. Зокрема, мова йде про реактори, розташовані вздовж річок Рона і Гаронна. Тому хвилюватися через їхню ймовірну поломку не варто.
Цікаво Лондонський міст загорнули у фольгу, щоб врятувати від жахливої спеки: подивіться на ці фото
Атомні станції у скрутному становищі
Підвищення температури води та обміління річок — не єдині кліматичні проблеми, з якими стикаються атомні електростанції. В останні роки об'єкти по всій Північній Європі були змушені закритися або знизити потужність, тому що через танення льодовиків підвищився рівень води в Світовому океані, а вода стала занадто теплою, щоб безпечно охолоджувати активні зони реакторів. Крім того, є й інші неочевидні ризики: наприклад, почастішало цвітіння водоростей і різко збільшились популяції медуз, які можуть засмітити водопровідні труби.
При цьому при проєктуванні та будівництві станцій, багато з яких з'явилися в 70-80-х роках, не враховували загрози, пов'язані з кліматом.
На думку експертів, адаптація існуючого парку станцій може бути складною, тому легше будувати нові електростанції, стійкі до кліматичних загроз, ніж займатися модернізацією старих.
Тим часом у Франції очікують довгого літа. Хоча спека може пройти, низький рівень води може зберігатися, що призведе до скорочень, які тривають тижнями або місяцями. EDF нещодавно повідомила журналістам, що очікує нових обмежень у найближчі місяці, оскільки рівень води продовжує падати.