Археологічні розкопки проводилися на фермерському полі у графстві Чешир, Англія. Саме там дослідники виявили прадавнє поселення та тисячі археологічних артефактів, які розповідають нам про минуле.

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Деякі знайдені у Поултоні артефакти / Фото Heritage Daily

Що знайшли археологи

Археологічні розкопи дозволили виявити ціле поселення, яке датували 800 роком до нашої ери. Будинки мали круглу форму та були споруджені із землі та дерева, дах був солом'яним. Також дослідники виявили фрагментовані кістки людей, різні повсякденні речі та кістки собак. Цікаво те, що рештки тварини розташовувалися в центрі будинку – це, на думку науковців, свідчить саме про жертвоприношення в обмін на процвітання.

Жителі поселення були доволі заможними. Вони використовували річку неподалік, щоб вести торгівлю з іншими поселеннями. Зокрема торгували цінною сіллю. Також на місці розкопів виявили численні зразки кераміки, форми для лиття, кам'яні ковадла та прикрашені різьбою роги оленів й вироби з них. Всього знайдено близько 5 тисяч артефактів: половина з низ були розташовані у будинку ймовірного вождя племені. До речі, саме там й виявили зариту в підлогу собаку, яку принесли в жертву.